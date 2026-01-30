Iran : les tractations autour de Trump révélées par la presse américaine

Le monde, face à un nouveau conflit ? En effet, Washington et Téhéran semblent être sur le point d’entrer en guerre, le gouvernement américain accentuant fortement la pression sur le régime des Mollahs. Mercredi 28 janvier, Donald Trump a une nouvelle fois averti l’Iran, affirmant qu’un accord sur le nucléaire était absolument obligatoire pour la paix dans la région et dans le monde.

Si rien n’était mis en place, l’exécutif américain a assuré qu’une action militaire serait alors envisagée. S’il a plusieurs fois répété ne pas “vouloir en arriver là”, il semblerait que la fenêtre d’action des iraniens se réduise peu à peu. Téhéran a toutefois assuré qu’en cas d’attaque, il n’hésiterait pas à répondre en s’en prenant notamment aux bases militaires américains de la région.

Donald Trump pourrait décider de cibler l’Iran de plusieurs manières

Qu’importe. Les États-Unis se positionnent. Washington a renforcé sa présence militaire dans le Golfe, avec le déploiement du porte-avions Abraham Lincoln et de plusieurs bâtiments d’escorte. Une démonstration de force qui vise à forcer la main aux iraniens bien qu’en coulisses, les choses se précisent.

Selon certaines sources, Donald Trump souhaiterait relancer les manifestations contre le régime en ciblant de hauts responsables iraniens et les forces de sécurité impliquées dans la répression des manifestations. Pourraient aussi être ciblés, des sites balistiques ou associés au développement du programme nucléaire iranien.

Des diplomates saoudiens et israéliens, présents à Washington

Les échanges internationaux s’intensifient en ce sens, même si beaucoup craignent que, in fine, ce soit l’effet inverse à celui espéré qui se réalise. Certains responsables israéliens, saoudiens et américains estiment qu’une intervention extérieure pourrait affaiblir davantage la mobilisation populaire en plus de ne pas être en capacité de provoquer un changement de régime. Beaucoup poussent d’ailleurs pour que la diplomatie prévale et invite Washington à ouvrir de véritables négociations avec Téhéran afin d’éviter un embrasement de la région et un conflit d’ampleur.