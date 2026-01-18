IShowSpeed : après l'incident en Algérie, le Maroc marque des points avec un accueil triomphal

Le célèbre YouTubeur américain IShowSpeed, suivi par près de 50 millions d’abonnés, a assisté ce dimanche 18 janvier 2026 à la finale de la CAN 2025 opposant le Maroc au Sénégal au stade Moulay Abdellah de Rabat. Son arrivée au Royaume chérifien intervient moins de 24 heures après une mésaventure retentissante au stade Nelson Mandela d’Alger, où des supporters lui avaient lancé des projectiles lors de la Supercoupe d’Algérie. Le contraste entre ces deux accueils, diffusé en direct devant des dizaines de millions de spectateurs à travers le monde, ravive les tensions entre deux nations voisines engagées dans une bataille d’image permanente.

CAN 2025 : IShowSpeed accueilli en héros à Rabat

Darren Jason Watkins Jr., de son vrai nom, a foulé le sol marocain dans la nuit de samedi à dimanche, accueilli à l’aéroport de Rabat-Salé par des officiels de la Fédération Royale Marocaine de Football. Cette réception protocolaire, orchestrée avec soin, tranchait radicalement avec les événements survenus quelques heures plus tôt de l’autre côté de la frontière. Le jeune homme de 21 ans, vêtu du maillot des Lions de l’Atlas, a ensuite parcouru les rues de la capitale marocaine sous les acclamations d’une foule enthousiaste, immortalisant chaque instant pour ses millions de followers. L’apothéose de cette visite s’est produite au stade Moulay Abdellah, où le streamer a revêtu le costume officiel de la mascotte du tournoi pour parader devant près de 69 000 spectateurs en délire. Cette séquence improbable, mêlant l’énergie débordante du créateur de contenus à la ferveur du football africain, a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux.

La veille pourtant, la tournée africaine de celui que le magazine Rolling Stone a sacré créateur le plus influent de 2025 avait connu un sérieux accroc. Présent au stade Nelson Mandela de Baraki pour assister au derby de la Supercoupe entre le MC Alger et l’USM Alger, le streamer américain avait été contraint de fuir les tribunes sous une pluie de bouteilles en plastique et de boulettes de papier. Les ultras algériens, réputés pour leur hostilité envers les caméras, n’avaient visiblement pas apprécié d’être filmés sans leur consentement par un influenceur étranger suivi par des centaines de millions de personnes. Certains observateurs ont également pointé un geste déplacé du YouTubeur, qui aurait contribué à envenimer la situation. Quoi qu’il en soit, les images de cette évacuation précipitée, diffusées en direct devant des dizaines de millions de spectateurs connectés, ont rapidement fait le tour de la planète.

Algérie – Maroc : une rivalité historique ravivée par les réseaux sociaux

Les relations entre Rabat et Alger n’ont cessé de se dégrader depuis plusieurs décennies, alimentées par le contentieux du Sahara occidental que le Maroc considère comme partie intégrante de son territoire tandis que l’Algérie soutient le mouvement indépendantiste du Front Polisario. La rupture diplomatique consommée en août 2021, lorsque l’Algérie a décidé de rompre ses relations avec son voisin occidental, a marqué un point de non-retour dans cette confrontation. Depuis, les deux pays s’affrontent sur tous les terrains : économique, diplomatique, sportif et désormais numérique. L’organisation de la CAN 2025 par le Maroc constituait déjà un camouflet pour Alger, dont la candidature avait été écartée. L’élimination des Fennecs en quart de finale face au Nigeria, assortie de polémiques sur l’arbitrage, avait ajouté une couche d’amertume. L’épisode IShowSpeed vient désormais s’inscrire dans cette guerre d’influence permanente, offrant au Maroc une vitrine médiatique inespérée auprès de la jeunesse mondiale. Le timing de cet incident s’avère particulièrement défavorable pour l’Algérie.

Alors que le Maroc s’apprêtait à accueillir la finale continentale la plus suivie de l’histoire, attirant des personnalités internationales comme l’acteur britannico-sierra-léonais Idris Elba venu déclamer une ode à l’unité africaine lors de la cérémonie de clôture, les images d’un jeune Américain chassé d’un stade algérien sous les projectiles continuaient de circuler massivement sur TikTok et X. Le paradoxe n’a échappé à personne : cette scène s’est déroulée dans une enceinte portant le nom de Nelson Mandela, figure mondiale de la lutte contre les discriminations. De nombreux internautes algériens ont tenté de nuancer le récit en rappelant que l’accueil du streamer hors du stade avait été largement positif, et que les groupes ultras ne représentent nullement l’ensemble de la population. Le YouTubeur lui-même avait voulu calmer le jeu, assurant que tout s’était bien passé à l’exception des bouteilles lancées.

Soft power et diplomatie numérique : le Maroc marque des points

Cette séquence médiatique montre parfaitement les nouveaux enjeux du soft power à l’ère des réseaux sociaux. En accueillant officiellement IShowSpeed, en lui offrant une tribune lors de la finale et en lui permettant de vivre des moments uniques comme sa parade en mascotte, le Maroc a transformé la visite d’un influenceur en opération de communication planétaire. Les images d’un Royaume festif, sécurisé et hospitalier ont été diffusées en direct auprès d’une audience que les campagnes publicitaires traditionnelles peinent à atteindre : la génération Z mondiale. Le streamer américain a notamment vanté le train à grande vitesse Al Boraq, qualifiant son expérience de voyage en vaisseau spatial, et s’est extasié devant le thé à la menthe marocain qu’il a décrit comme le meilleur qu’il ait jamais goûté. Ces séquences spontanées, authentiques aux yeux de millions de jeunes spectateurs, valent davantage que n’importe quelle campagne institutionnelle.

Pour l’Algérie, le défi consiste désormais à limiter les dégâts d’une image écornée sur la scène internationale. Si l’incident du stade Nelson Mandela ne reflète certainement pas l’hospitalité réelle du peuple algérien, il risque néanmoins de marquer durablement les esprits d’une génération connectée qui forme ses opinions à travers les contenus viraux. Dans cette bataille d’influence où chaque séquence compte, le Maroc semble avoir remporté une manche décisive.