La CAN 2025 a enregistré 6 milliards de vues cumulées sur les réseaux sociaux

L’édition 2024 de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire avait déjà marqué les esprits avec 3,1 milliards de vues sur TikTok et 2,1 milliards d’engagements numériques au total. Un an plus tard, le Maroc vient de pulvériser ces statistiques. L’édition 2025 franchit un palier inédit qui repositionne le football africain au sommet de l’engagement digital mondial.

La Confédération Africaine de Football a dévoilé ce mercredi 28 janvier des chiffres qui redéfinissent les standards des compétitions continentales. Avec 6 milliards de vues numériques enregistrées sur l’ensemble des plateformes sociales, la CAN marocaine s’impose comme la compétition continentale la plus suivie de la planète. L’information a été rapportée Foot mercato. Ce doublement par rapport à l’édition ivoirienne témoigne d’une accélération fulgurante de la visibilité du football africain.

Tiktok propulse la CAN Maroc 2025 vers les sommets

Les supporters ont généré 5.2 milliards de vues vidéo durant le tournoi, transformant chaque match, chaque but, chaque célébration en contenu viral. TikTok s’est révélé être le catalyseur principal de cette explosion numérique. Plus d’un million de créations produites par les fans sous le hashtag #TotalEnergiesAFCON2025 ont fait de la compétition bien davantage qu’un événement sportif. Les utilisateurs ont réinventé la manière de vivre le football, mélangeant analyses tactiques, humour, musique et mode inspirés par le tournoi.

Publicité

Cette créativité débordante a permis d’atteindre un public qui dépasse largement les frontières du continent africain. La plateforme chinoise a servi de pont culturel, introduisant les codes et la passion du football africain auprès de millions de jeunes spectateurs à travers le monde. Les barrières linguistiques se sont effacées devant l’universalité des émotions sportives traduites en courtes vidéos percutantes.

Les réseaux sociaux façonnent un nouveau modèle du football africain

Au-delà des vues, ce sont 285 millions d’interactions qui ont été comptabilisées, révélant un niveau d’implication sans précédent. Chaque like, partage, commentaire ou remix constitue une preuve tangible de l’attachement émotionnel que suscite désormais la CAN. Les supporters ne se contentent plus de regarder passivement, ils participent activement à la narration collective du tournoi.

La diaspora africaine a joué un rôle déterminant dans cette réussite. Des millions de nouveaux utilisateurs ont découvert ou redécouvert leur attachement au football du continent grâce aux réseaux sociaux. Cette connexion renouvelée entre les Africains dispersés à travers le monde et leur continent d’origine s’est exprimée avec une intensité remarquable durant toute la durée de la compétition marocaine.

Ces performances digitales placent la CAF à l’avant-garde de l’innovation dans le sport continental. En captant l’attention de milliards d’utilisateurs, la Coupe d’Afrique des Nations prouve que le football africain possède tous les atouts pour rivaliser avec les plus grandes compétitions mondiales. La CAN Maroc 2025 restera comme l’édition qui a fait basculer la CAN dans une nouvelle dimension, celle d’un phénomène culturel planétaire porté par la force des réseaux sociaux.