Labo Bénin : une nouvelle ère pour les métiers de l’exposition au Bénin

Le programme Labo Bénin a été officiellement lancé le 27 janvier 2026 à Cotonou, lors d’une cérémonie organisée à l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac). Cette initiative marque une étape importante dans la structuration du secteur culturel béninois, en mettant l’accent sur la professionnalisation des métiers liés aux expositions, un maillon souvent négligé mais essentiel dans la chaîne de valorisation artistique. Avec l’ouverture de nouveaux musées et espaces culturels dans le pays, le besoin en compétences spécialisées devient de plus en plus pressant.

Porté par La Grande Place et l’association Elowa, avec l’appui de partenaires institutionnels et culturels, Labo Bénin se présente comme un programme expérimental de formation professionnelle conçu pour répondre aux réalités du terrain. L’objectif est de doter de jeunes Béninois de compétences concrètes et directement opérationnelles dans l’univers de la production d’expositions.

Le directeur général de l’Adac a insisté sur l’importance de ce lien entre la création artistique et le public. Produire des œuvres ne suffit pas ; encore faut-il savoir les mettre en espace, les raconter et les rendre accessibles afin qu’elles transmettent pleinement leur sens. C’est précisément ce rôle que jouent les professionnels des métiers de l’exposition.

La formation couvre ainsi plusieurs dimensions complémentaires : la scénographie, qui concerne la conception des parcours et la mise en espace des œuvres ; le commissariat d’exposition, axé sur la construction du propos curatorial et le choix des œuvres ; la médiation culturelle, qui favorise l’interaction entre les œuvres et les publics ; et enfin la régie et la production, qui regroupent les aspects techniques, logistiques et organisationnels.

La première promotion comptera 15 jeunes Béninois. Le programme débutera en février 2026 pour s’achever en novembre 2026, avec l’ambition de contribuer durablement à la professionnalisation de l’écosystème culturel national.