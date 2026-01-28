Le célèbre chantre catholique Jean-Claude Gianadda en tournée au Bénin

Le chanteur chrétien français Jean-Claude Gianadda effectue une nouvelle visite au Bénin dans le cadre d’une tournée de chants religieux. Connu dans l’univers catholique francophone pour ses compositions à forte dimension catéchétique, l’artiste revient ainsi pour la quatrième fois dans le pays, après des passages en 1981, 2016 et 2017.

Sa tournée béninoise a débuté mardi 27 janvier 2026 à la Cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Elle se poursuit mercredi 28 janvier à la paroisse Sainte Joséphine Bakhita d’Abomey-Calavi, puis jeudi 29 janvier à la paroisse Sainte Cécile de Cotonou. Chaque rencontre musicale démarre à 18h30 et s’annonce comme un moment de prière, de méditation et de communion fraternelle.

Invité récemment sur Bénin TV, Jean-Claude Gianadda a rappelé le sens de sa démarche artistique : « Un chanteur chrétien n’est rien sans le public. C’est lui qui nous choisit ; C’est lui qui m’a révélé à moi-même. Je ne savais pas que j’étais chanteur. Ce n’est pas exactement du chant que j’essaie de faire. Mais la catéchèse. Je suis étonné que ces chansons, je les retrouve partout alors que je ne fais pas la publicité ».

Figure majeure du chant religieux depuis plusieurs décennies, l’artiste a marqué la liturgie catholique moderne avec des œuvres largement reprises dans les paroisses francophones. Ses textes, centrés sur la foi, l’espérance, le pardon et la fraternité, s’appuient sur des mélodies simples qui favorisent la participation de l’assemblée. Il a consacré un de ses textes à l’Afrique et au Bénin où il chante les merveilles de Dieu.

Ancien directeur du Collège Saint-Bruno à Marseille, Jean-Claude Gianadda a mené de front engagement éducatif et mission artistique. Son parcours traduit une volonté constante de transmettre, par la musique, un message spirituel accessible à tous. Au-delà de la scène, l’artiste s’illustre également par des actions solidaires menées dans plusieurs pays, dont le Bénin. Cette nouvelle tournée s’inscrit ainsi dans une dynamique pastorale qui associe évangélisation, proximité avec les communautés chrétiennes locales et encouragement à la solidarité.