Disparu lors d'une compétition, le nageur russe Svechnikov retrouvé sans tête en Turquie

La découverte d’un corps mutilé dans les eaux du Bosphore a mis un terme à plusieurs mois d’attente et d’incertitude. Les autorités turques ont confirmé qu’il s’agissait bien de celui de Nikolai Svechnikov, nageur russe porté disparu depuis août 2025. L’identification officielle, rendue possible grâce aux analyses médico-légales, clôt un épisode dramatique survenu lors d’une compétition sportive pourtant réputée pour son encadrement et sa popularité.

Une disparition lors d’une course de natation très encadrée en Turquie

Le rappel des faits demeure essentiel pour comprendre la portée de cette annonce. Le 24 août 2025, Nikolai Svechnikov participait à une course de natation en eau libre organisée dans le détroit du Bosphore, à Istanbul. Cette traversée de 6,5 kilomètres, reliant les rives asiatique et européenne de la ville, rassemble chaque année plusieurs milliers de participants venus de nombreux pays. Ce jour-là, près de 3 000 nageurs étaient engagés.

Au cours de l’épreuve, le sportif russe a cessé de donner des signes de progression, sans parvenir à rallier le point d’arrivée. Les équipes de sécurité maritime ont rapidement été mobilisées. Des recherches ont été lancées par les garde-côtes, appuyés par des plongeurs et des moyens nautiques, mais sans résultat concluant. Après plusieurs jours d’opérations infructueuses, les autorités avaient été contraintes d’interrompre les recherches actives, tout en laissant ouverte la possibilité d’une reprise en cas de nouvel élément.

Cette disparition avait suscité une vive émotion, tant dans le milieu sportif que parmi les proches de l’athlète. Elle avait également relancé le débat sur les risques liés aux compétitions en milieu marin, malgré les dispositifs de surveillance déployés.

Identification du corps et avancées de l’enquête judiciaire

La situation a évolué plusieurs mois plus tard, lorsque des restes humains ont été repêchés dans les eaux du Bosphore, à proximité du littoral d’Istanbul. Selon les informations communiquées par les autorités locales, le corps retrouvé était dépourvu de tête et de bras, un état compatible avec une longue immersion en milieu marin.

Les services médico-légaux ont procédé à des analyses approfondies afin d’établir l’identité de la victime. Les résultats des tests ADN ont permis de confirmer qu’il s’agissait bien de Nikolai Svechnikov rapporte CBS News. Cette identification a été officiellement transmise aux autorités judiciaires ainsi qu’à la famille du nageur.

L’enquête judiciaire se poursuit afin de documenter précisément les circonstances du décès. À ce stade, aucune conclusion définitive n’a été rendue publique concernant les causes exactes de la mort. Les autorités privilégient une communication prudente, se limitant aux éléments matériellement établis. L’état du corps est présenté comme une conséquence possible de la durée passée en mer et des conditions naturelles, sans qu’aucune autre hypothèse ne soit confirmée.

La découverte met fin à une longue période d’incertitude, tout en soulevant de nouvelles interrogations sur le déroulement de la course et la chaîne de surveillance mise en place le jour de la disparition. Les organisateurs de l’événement n’ont, pour l’heure, pas fait l’objet d’une mise en cause officielle.

Une épreuve sportive populaire marquée par un drame humain

La traversée du Bosphore occupe une place particulière dans le calendrier sportif turc. Elle est souvent présentée comme un symbole, permettant aux nageurs de franchir un détroit reliant deux continents. L’édition de 2025 n’avait jusque-là pas été associée à un incident majeur, ce qui explique l’ampleur de l’émotion provoquée par la disparition de l’athlète russe.

La confirmation du décès transforme définitivement cet épisode en drame humain. Pour la famille de Nikolai Svechnikov, l’identification du corps apporte une réponse douloureuse mais nécessaire, après plusieurs mois sans certitude. Pour les autorités turques, elle marque l’aboutissement d’un volet crucial du dossier, même si les investigations techniques se poursuivent.