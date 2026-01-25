Le Venezuela accuse les USA d'avoir testé une arme inédite sur son sol

Le 3 janvier 2026, les forces américaines ont mené une opération militaire d’envergure baptisée « Absolute Resolve » contre le Venezuela, aboutissant à la capture de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. Transférés à New York, ils font face à des accusations de narcoterrorisme devant la justice fédérale américaine. Cette intervention, qui a fait des dizaines de victimes parmi les militaires vénézuéliens et les agents de sécurité cubains présents sur place, a provoqué une onde de choc diplomatique internationale. Trois semaines après ces événements, Caracas formule désormais une accusation grave : Washington aurait utilisé le territoire vénézuélien comme terrain d’expérimentation pour des technologies militaires jusqu’alors inconnues.

Vladimir Padrino López dénonce un test d’armes au Venezuela

Le ministre vénézuélien de la Défense Vladimir Padrino López a pris la parole jeudi lors d’une cérémonie militaire à Fort Tiuna, le complexe où s’est déroulée la capture de Maduro. Selon lui, le Venezuela a servi de « laboratoire pour l’utilisation d’armes inconnues ». Le général s’est appuyé sur les propos tenus par Donald Trump au Forum économique mondial de Davos, où le président américain a reconnu avoir déployé des armements « jamais utilisés sur un champ de bataille » et « que personne d’autre au monde ne possède ».

Padrino López a également évoqué un « bombardement systématique assisté par une intelligence artificielle de très haut niveau ». Il a rappelé que 47 membres des forces armées vénézuéliennes ont péri lors de l’opération, auxquels s’ajoutent 32 agents de sécurité cubains qui assuraient la protection rapprochée du président déchu.

Donald Trump confirme l’existence du Discombobulator une arme secrète utilisée à Caracas

Dans une interview accordée au New York Post depuis le Bureau ovale, le président américain a levé partiellement le voile sur cette technologie. Il l’a désignée sous le nom de « Discombobulator », avant d’ajouter qu’il n’était « pas autorisé à en parler ». Trump a affirmé que cette arme avait neutralisé l’ensemble des systèmes de défense adverses : « Ils avaient des missiles russes et chinois, et ils n’en ont lancé aucun. Nous sommes arrivés, ils ont appuyé sur les boutons et rien n’a fonctionné. »

La porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt avait relayé mi-janvier sur les réseaux sociaux le témoignage attribué à un garde vénézuélien. Ce dernier décrivait une « onde sonore très intense » provoquant des saignements de nez, des vomissements et une incapacité totale à se mouvoir. Des experts interrogés par plusieurs médias spécialisés estiment qu’il pourrait s’agir d’un système à impulsion électromagnétique ou d’une arme à énergie dirigée capable de désactiver les équipements électroniques sans destruction physique massive.

Toutefois, comme le souligne le site Interesting Engineering, aucune preuve indépendante ne confirme pour l’instant l’utilisation d’une telle arme. Les symptômes rapportés pourraient aussi résulter d’explosions conventionnelles, de grenades incapacitantes ou du stress intense d’un combat. Cette prudence analytique n’empêche pas Caracas de maintenir ses accusations, tandis que Maduro attend son procès dans un centre de détention fédéral à Brooklyn.