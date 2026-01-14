Législatives 2026 au Bénin : Le parti LD dénonce des irrégularités

Au surlendemain du scrutin législatif du 11 janvier 2026, le principal parti d’opposition, « Les Démocrates », est monté au créneau ce mardi 13 janvier. Lors d’une conférence de presse, la Direction Nationale de Campagne du parti a dressé un réquisitoire sévère, évoquant des manœuvres visant, selon elle, à écarter l’opposition de la 10e législature.

Dans une déclaration officielle lue devant les médias et les militants, les responsables du parti de l’opposition n’ont pas mâché leurs mots. Bien qu’ils affirment avoir pris toutes les dispositions pour participer sereinement aux élections générales, ils estiment avoir été confrontés à des « entraves ».

Des griefs précis sur le déroulement du scrutin

La formation d’opposition a répertorié de nombreux dysfonctionnements, tant techniques qu’opérationnels. Ces anomalies auraient, d’après ses observations sur le terrain, altéré la régularité du scrutin dans des zones stratégiques comme Cotonou, Porto-Novo, Calavi ainsi que dans plusieurs communes septentrionales, à l’instar de Banikoara et Sinendé. Parmi les points saillants de leur dénonciation figurent :

Des retards logistiques importants : Le parti rapporte des ouvertures de bureaux de vote avec des retards allant jusqu’à huit heures dans certains centres de la capitale.

Des carences en matériel électoral : L’absence d’urnes pour le volet législatif dans certaines zones et le manque de carnets de procès-verbaux (PV) ont été pointés du doigt.

ont été pointés du doigt. Des entraves au contrôle : la formation politique allègue que ses délégués et superviseurs auraient été empêchés d’accéder aux salles de compilation dans certaines communes, ou se seraient vu refuser la remise des copies légales des procès-verbaux de dépouillement.

Un appel à la CENA

Tout en dénonçant ce qu’ils qualifient de « fraude institutionnelle », les conférenciers ont néanmoins tenu à rassurer leur base. Selon eux, le parti devrait obtenir des sièges dans plusieurs circonscriptions au prochain Parlement pour avoir atteint le seuil de 20%. Le parti a par ailleurs lancé un appel direct à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), la pressant de se conformer rigoureusement à la loi en fournissant au parti tous les procès-verbaux de dépouillements et tous les procès-verbaux de compilation.

Le climat post-électoral

Cette sortie médiatique intervient alors que le pays attend la proclamation des résultats provisoires par la CENA. À ce stade, les autorités électorales n’ont pas encore réagi officiellement à l’ensemble de ces griefs. Rappelons que le Président de la CENA, Sacca Lafia, s’était exprimé le soir du 11 Janvier au micro de Bénin TV et avait expliqué les raisons du retard dans certains bureaux de vote. Par ailleurs les résultats des législatives sont annoncés pour demain jeudi 15 Janvier 2026 selon une déclaration du Président de la cour constitutionnelle.