Législatives au Bénin : Ce que pense Guy Dossou Mitokpè des résultats provisoires

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publics les résultats provisoires des élections législatives. Selon les données communiquées, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) arrive en tête avec 41,15 % des suffrages exprimés. Elle est suivie du Bloc Républicain (BR) qui obtient 36,64 %. Le parti Les Démocrates (LD) se classe en troisième position avec 16,14 %. La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) recueille 4,86 %, tandis que le MOELE-BÉNIN totalise 1,21 %.

Conformément aux dispositions du Code électoral, seuls les partis ayant atteint le seuil requis participent à la répartition des sièges. À l’issue de ce calcul, l’UP-R obtient 60 sièges à l’Assemblée nationale contre 49 pour le BR. Aucun autre parti ne remplit les conditions légales pour accéder à l’hémicycle.

Les Démocrates face aux résultats

Réagissant à ces chiffres, le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè, s’est exprimé au micro de Bip Radio. Pour le porte-parole du parti, ces résultats s’inscrivent dans la continuité d’un combat politique engagé depuis près de deux ans.

Selon lui, le parti Les Démocrates a, dès l’origine, attiré l’attention sur les implications du Code électoral en vigueur. Il estime que ce cadre juridique favorise les partis de la mouvance présidentielle et limite l’accès équitable à la compétition politique. À l’appui de son analyse, il rappelle l’absence du parti à l’élection présidentielle ainsi qu’aux élections communales et, désormais, son impossibilité d’accéder à l’Assemblée nationale malgré sa participation au scrutin législatif.

Un score électoral revendiqué

Pour Guy Dossou Mitokpè, les résultats provisoires confirment les réserves exprimées par le parti sur le processus électoral. Il évoque également les difficultés internes rencontrées par Les Démocrates au cours des derniers mois, notamment la fragilisation de l’organisation du parti et la perte de certains moyens d’action, des éléments qui, selon lui, ont pesé sur la campagne.

Malgré ce contexte, le responsable politique souligne que le parti a dépassé la barre des 10 % des suffrages exprimés au niveau national. Un résultat que Les Démocrates présentent comme un indicateur de leur ancrage électoral, même en l’absence de représentation parlementaire.

Une lecture politique assumée

Dans son intervention, Guy Dossou Mitokpè précise que cette analyse ne vise pas à désigner un responsable unique, mais à poser un débat sur les règles du jeu électoral. Il affirme que la situation actuelle interroge sur la qualité du pluralisme politique et sur l’image démocratique du pays.

À ce stade, la publication de la liste provisoire des députés confirme une Assemblée nationale composée exclusivement d’élus issus de l’UP-R et du Bloc Républicain. Pour le parti Les Démocrates, ces résultats constituent un nouvel épisode d’un cycle politique qu’il juge restrictif, tout en maintenant sa position dans le débat public national.