Législatives au Bénin : Les premiers chiffres de la Céna

par

Après les élections législatives et communales organisées conjointement le dimanche 11 janvier 2026 sur l’ensemble du territoire béninois, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, ce samedi 17 janvier, les résultats provisoires du scrutin législatif.

D’après les données rendues publiques par la CENA, les formations politiques en lice ont enregistré les scores suivants : l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) arrive en tête avec 41,15 % des suffrages exprimés. Elle devance le Bloc Républicain (BR), crédité de 36,64 %. Le parti Les Démocrates (LD) se positionne en troisième place avec 16,14 %. La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) obtient 4,86 %, tandis que le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-BÉNIN) recueille 1,21 %.

Ces résultats provisoires confirment la domination de l’UPR au terme de ce scrutin, suivie du Bloc Républicain, alors que Les Démocrates consolident leur place de troisième force politique à l’Assemblée nationale. On retient aussi que seuls l’UPR et le BR sont éligibles au partage des sièges. L’UP-R s’en sort donc avec 60 Députés et le BR à 49 Députés

1 réflexion au sujet de « Législatives au Bénin : Les premiers chiffres de la Céna »

  1. C est ce que souhaitait ..yayi boni et cette bande d incompetents et de naïfs politiques..
    Ils sont rattrapés par leur autisme..leurs illusions.. manque de stratégie..
    Les LD..ne sont pas aptes.. à ce qu on leur confié..la gestion d un état

