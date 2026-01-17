Législatives au Bénin : Les premiers chiffres de la Céna

Après les élections législatives et communales organisées conjointement le dimanche 11 janvier 2026 sur l’ensemble du territoire béninois, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, ce samedi 17 janvier, les résultats provisoires du scrutin législatif.

D’après les données rendues publiques par la CENA, les formations politiques en lice ont enregistré les scores suivants : l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) arrive en tête avec 41,15 % des suffrages exprimés. Elle devance le Bloc Républicain (BR), crédité de 36,64 %. Le parti Les Démocrates (LD) se positionne en troisième place avec 16,14 %. La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) obtient 4,86 %, tandis que le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-BÉNIN) recueille 1,21 %.

Ces résultats provisoires confirment la domination de l’UPR au terme de ce scrutin, suivie du Bloc Républicain, alors que Les Démocrates consolident leur place de troisième force politique à l’Assemblée nationale. On retient aussi que seuls l’UPR et le BR sont éligibles au partage des sièges. L’UP-R s’en sort donc avec 60 Députés et le BR à 49 Députés