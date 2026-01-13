Législatives et communales 2026 au Bénin : Les observations du Cape/Coscep

Le Cadre d’appui aux processus électoraux (Cape), en collaboration avec la Coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix (Coscep-Bénin), a livré, le lundi 12 janvier 2026, les conclusions préliminaires de son observation des élections législatives et communales tenues la veille sur l’ensemble du territoire national. Cette communication a été faite à l’occasion d’un point de presse animé par la présidente de la Coscep-Bénin, Latifatou Waïdi.

Pour cette mission d’observation, 166 observateurs ont été mobilisés et déployés dans les 77 communes couvrant les 12 départements du pays. À l’issue de leur travail, le Cape et la Coscep-Bénin font état d’un processus électoral globalement satisfaisant, marqué par le calme et l’ordre, dans un contexte particulier puisqu’il s’agissait du premier scrutin organisé sous l’empire du nouveau code électoral.

Selon les organisations, près de 99 % des bureaux de vote programmés ont effectivement été observés, ce qui confère une crédibilité aux constats établis. Dans la grande majorité des centres visités, l’ouverture et le déroulement des opérations de vote se sont effectués dans des conditions jugées acceptables. Le personnel électoral était présent, le matériel requis disponible et les forces de sécurité visibles. Les urnes ont été présentées vides avant le début du vote, les isoloirs correctement installés et le secret du vote respecté.

Les observateurs relèvent également un respect général des procédures électorales, notamment en ce qui concerne l’assistance accordée aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux nourrices ainsi qu’aux personnes vivant avec un handicap, souvent admises en priorité dans les bureaux de vote.

Au moment du dépouillement et de la centralisation des résultats, le Cape et la Coscep-Bénin notent une transparence satisfaisante. Les procès-verbaux ont été signés et remis aux représentants des partis politiques présents, tandis que l’affichage public des résultats a été observé dans la quasi-totalité des centres de compilation. Là encore, le climat est resté calme, avec une présence sécuritaire jugée adéquate.

Le rapport mentionne toutefois quelques insuffisances, notamment des difficultés d’accessibilité de certains bureaux pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que des ouvertures tardives enregistrées dans un nombre limité de centres de vote ensure.

Le Cape et la Coscep-Bénin estiment que la sérénité de l’environnement électoral, la disponibilité du matériel et le professionnalisme des acteurs impliqués ont contribué à la tenue d’un scrutin crédible et ordonné. Les deux organisations adressent leurs félicitations à la Commission électorale nationale autonome (Céna), aux forces de sécurité et aux agents électoraux, tout en appelant les citoyens et les formations politiques à maintenir le calme dans l’attente de la proclamation des résultats définitifs.