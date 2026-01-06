Législatives et communales au Bénin : Formation des coordonnateurs d’arrondissement à Cotonou

La salle de conférence de l’hôtel de ville de Cotonou accueille, depuis ce mardi 6 janvier 2026, une session de formation destinée aux coordonnateurs d’arrondissement (CA) et aux assistants coordonnateurs d’arrondissement (ACA). Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs des élections législatives et communales prévues pour le 11 janvier prochain.

Organisée par la Commission électorale nationale autonome (Céna), la formation réunit les agents électoraux appelés à superviser les opérations de vote au niveau des arrondissements et des zones de la ville de Cotonou. Les participants ont été identifiés et sélectionnés par l’institution électorale en raison de leur rôle clé dans la chaîne d’organisation du scrutin.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par la directrice de la communication et de la formation de la Céna, Mireille Mariano. Dans son intervention, elle a rappelé les responsabilités qui incombent aux coordonnateurs et à leurs assistants, notamment en matière de formation des membres des postes de vote. Elle a insisté sur la rigueur, la pédagogie et l’attention requises, soulignant que les consignes transmises lors de cette session conditionneront la conduite des opérations électorales le jour du scrutin.

Publicité

L’objectif principal de la formation consiste à garantir une application conforme des procédures électorales par l’ensemble des membres des postes de vote, afin de limiter les irrégularités et d’assurer la crédibilité des résultats. À cet effet, cinq modules structurent les travaux. Ils portent sur les rôles et responsabilités des agents électoraux, la présentation et le remplissage des documents électoraux, les infractions et sanctions prévues par la législation en vigueur, la transmission électronique des résultats et la protection des données à caractère personnel.

Intervenant en qualité de formateur, le socio-anthropologue Marino de Souza, spécialisé en administration électorale, a précisé que la session vise à renforcer les capacités des coordonnateurs et de leurs assistants appelés à organiser et superviser les opérations électorales dans les 571 arrondissements et zones concernés. Il a mis en lumière l’importance du remplissage rigoureux des documents électoraux, souvent à l’origine d’annulations de résultats, ainsi que la transmission électronique des résultats, présentée comme une innovation majeure introduite par la Céna à travers une plateforme numérique dédiée. La question de la protection des données personnelles est également abordée, en collaboration avec l’Autorité de protection des données personnelles (Apdp).

Au terme de la première journée, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction quant au contenu de la formation. Assistante coordonnatrice d’arrondissement dans le 10ᵉ arrondissement de Cotonou, Frédérica Gnimadi estime que la session lui a permis de consolider des acquis tout en intégrant les particularités liées à l’organisation simultanée des élections législatives et communales, une première au Bénin. De son côté, Amen Kodjoh, assistant coordonnateur d’arrondissement, affirme disposer désormais d’une meilleure compréhension de ses missions et des attentes de la Céna en matière de coordination et de formation des membres des postes de vote.