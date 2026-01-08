Les USA saisissent deux pétroliers liés à Moscou et Caracas saisis en mer

Les autorités américaines ont, ces dernières années, procédé à plusieurs saisies de navires en haute mer afin de faire respecter leurs sanctions visant le secteur pétrolier vénézuélien. Ces opérations, menées dans différentes zones maritimes stratégiques, ont déjà conduit à l’immobilisation de bâtiments soupçonnés de transporter du brut en violation des restrictions imposées par Washington. C’est dans cette dynamique que les États-Unis ont récemment annoncé la saisie de deux nouveaux pétroliers, liés à la Russie et au Venezuela rapporte Reuters.

États-Unis, Venezuela et Russie au cœur des saisies maritimes de pétrole

Les forces américaines ont confirmé l’arraisonnement de deux pétroliers transportant du pétrole d’origine vénézuélienne. Le premier navire, qui battait pavillon russe au moment de son interception, a été saisi dans le nord de l’océan Atlantique après avoir été suivi durant plusieurs semaines. Les autorités américaines estiment que ce bâtiment cherchait à contourner les sanctions en vigueur sur les exportations pétrolières du Venezuela.

Le second pétrolier a, pour sa part, été intercepté dans la mer des Caraïbes. Selon Washington, il était impliqué dans des opérations similaires, considérées comme contraires aux restrictions américaines sur le commerce du pétrole vénézuélien. Les deux navires ont été placés sous contrôle des autorités américaines et dirigés vers des ports où des procédures judiciaires doivent être engagées.

Publicité

Réactions diplomatiques et application des sanctions américaines

Du côté américain, ces saisies sont présentées comme une application rigoureuse des sanctions destinées à limiter les revenus pétroliers du Venezuela. Washington affirme que ces mesures visent les navires et les acteurs impliqués dans des circuits d’exportation jugés illégaux au regard de sa politique de sanctions.

La Russie a vivement réagi à la saisie du pétrolier battant pavillon russe. Des responsables russes ont dénoncé une action qu’ils considèrent comme contraire au droit maritime international, allant jusqu’à qualifier l’opération d’acte illégal. Moscou a également réclamé des garanties concernant la situation de l’équipage concerné.

De son côté, la Chine a exprimé sa désapprobation face aux saisies en mer, critiquant le recours à des sanctions unilatérales et appelant au respect de la souveraineté des États ainsi que des règles internationales. Pékin a rappelé son opposition de principe aux mesures coercitives prises en dehors du cadre multilatéral et a exhorté les parties concernées à privilégier le dialogue.