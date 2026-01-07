Les Vodun Days donnent une autre image au Bénin, selon Vano Baby

Invité du journal télévisé de 13 heures de la télévision nationale ce mercredi 7 janvier 2026, l’artiste béninois Vano Baby a salué l’initiative des Vodun Days, qu’il estime porteuse d’un renouveau de l’image du Bénin, tant sur le plan culturel que touristique.

Attendu sur scène ce jeudi 8 janvier à Ouidah pour la première soirée de cet événement culturel d’envergure, le rappeur participe pour la première fois aux Vodun Days. Une sélection qu’il accueille comme un honneur et un défi artistique. Pour lui, cette invitation témoigne de la volonté des organisateurs de valoriser des talents engagés dans la promotion de l’identité culturelle nationale.

Vano Baby s’est particulièrement attardé sur la portée symbolique de l’initiative. Il estime que les Vodun Days contribuent à changer le regard porté sur le Vodun, longtemps associé à des perceptions négatives. À ses yeux, cette célébration met en lumière une dimension culturelle, spirituelle et patrimoniale souvent méconnue, tout en offrant au pays une image plus attractive.

L’artiste voit également dans cet événement une opportunité de découverte pour les visiteurs. Il souligne que les Vodun Days invitent les festivaliers à explorer non seulement les traditions et les rythmes endogènes, mais aussi les atouts touristiques du Bénin. Selon lui, l’intérêt croissant suscité par cette célébration dépasse les frontières et attire de nombreux visiteurs curieux de mieux comprendre la richesse culturelle du pays.

Sur le plan artistique, Vano Baby affirme inscrire sa démarche dans cette logique de valorisation culturelle. Présent sur la scène musicale depuis une dizaine d’années, il explique que ses œuvres accordent une place importante aux langues nationales, qu’il considère comme un vecteur essentiel d’expression et de transmission culturelle. Cette orientation constitue, selon lui, sa contribution personnelle à la promotion de l’identité béninoise.

A propos de l’impact des Vodun Days sur le rayonnement des traditions, l’artiste évoque la diversité des cultes Vodun et la nécessité de leur offrir des espaces d’expression appropriés. Il estime que cette célébration permet aux détenteurs de savoirs traditionnels de présenter leurs pratiques dans un cadre structuré, renforçant ainsi leur visibilité et leur reconnaissance.

Convaincu du potentiel fédérateur de l’événement, Vano Baby appelle le public national et international à prendre part aux festivités prévues du 8 au 10 janvier à Ouidah. Sans promettre d’effets spectaculaires, il assure livrer une prestation fidèle à son univers artistique, dans l’esprit de célébration et de partage qui caractérise les Vodun Days.