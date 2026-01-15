L’homme d’affaires russe Vladislav Baumgertner retrouvé mort à Chypre

À Chypre, Vladislav Baumgertner, l’ancien dirigeant de la géante russe des engrais Uralkali, a été retrouvé mort mercredi après une semaine de recherches intensives. L’homme d’affaires de 56 ans, porté disparu depuis le 7 janvier dans la région de Limassol, n’avait plus donné signe de vie après s’être rendu vers une zone côtière rocheuse. Selon plusieurs médias dont Le Figaro, il s’agit bien de lui, confirmant ainsi la fin de cette disparition qui avait mobilisé forces policières et équipes de recherche sur l’île méditerranéenne.

La découverte de son corps intervient après plusieurs jours d’incertitude et de recherches ponctuées par des conditions météorologiques difficiles et un terrain accidenté. Baumgertner avait été signalé comme disparu après avoir quitté son domicile à Limassol et avait été aperçu pour la dernière fois alors qu’il se rendait vers la zone de Pissouri, au sud de l’île. Drones, hélicoptères et escouades de recherche avaient été mobilisés, impliquant à la fois la police chypriote et des forces issues des bases militaires britanniques situées à proximité. Les signaux de son téléphone portable avaient permis de concentrer les recherches sur une étendue côtière difficile d’accès.

Disparition et localisation de Vladislav Baumgertner à Limassol

Dans les jours suivant sa disparition, une vaste opération de recherche avait été déclenchée. Les autorités chypriotes avaient rapidement identifié la zone autour de Pissouri et d’Avdimou comme étant celle où le signal du téléphone de Baumgertner avait été émis pour la dernière fois. Équipes de secours et volontaires avaient fouillé les falaises abruptes et les secteurs côtiers rocheux. Compte tenu de la configuration géographique, ces efforts avaient été entravés par des tempêtes hivernales et des conditions dangereuses pour les équipes.

C’est ainsi qu’un corps a été découvert mercredi dans une zone relevant de la juridiction des Bases souveraines britanniques, précisément entre les localités de Pissouri et Avdimou. Selon plusieurs médias locaux, il s’agit de Vladislav Baumgertner, mettant un terme aux incertitudes sur son sort. La décomposition avancée des restes avait rendu toute identification immédiate difficile, mais les examens médico-légaux et les tests ADN ont confirmé son identité. La police de Limassol et les forces d’investigation ont sécurisé la zone et traité le site avec une attention particulière jusqu’à confirmation de son identité.

Vladislav Baumgertner, figure centrale de l’industrie russe de l’engrais

Vladislav Baumgertner n’était pas un inconnu du monde des affaires internationales. Il a acquis une renommée mondiale en tant que directeur général de Uralkali, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’engrais potassiques, lors d’une période marquée par une crise dans l’industrie. En 2013, sa détention à Minsk avait déclenché une crise diplomatique majeure après qu’Uralkali avait rompu sa coopération avec Belaruskali, l’entreprise biélorusse, détériorant les relations commerciales russo‑biélorusses. Les accusations d’abus de pouvoir et de préjudice économique avaient suivi, bien que ces charges aient été abandonnées quelques années plus tard, permettant à Baumgertner de reprendre sa carrière professionnelle.

Après cette période, il avait poursuivi son activité dans le secteur des ports et de la logistique, tout en s’établissant à Chypre, un lieu apprécié par de nombreux hommes d’affaires russes pour sa fiscalité et son climat méditerranéen. Limassol, en particulier, est connue pour accueillir une importante communauté russe.

La disparition et la mort de Baumgertner ont suscité une attention médiatique internationale, d’autant que l’enquête s’est déroulée dans un cadre mêlant autorités chypriotes et juridictions militaires étrangères. La cause exacte de son décès n’a pas été rendue publique, et les autorités continuent d’examiner les circonstances entourant sa mort.

Cette affaire intervient dans un contexte déjà marqué par d’autres décès récents impliquant des ressortissants russes à Chypre, notamment la mort d’Alexei Panov, un diplomate russe retrouvé sans vie au sein de l’ambassade à Nicosie début janvier, ce qui a amplifié l’intérêt et les spéculations autour de ces événements rapprochés sur l’île méditerranéenne.

Avec la confirmation de la mort de Vladislav Baumgertner, la communauté internationale observe de près ces développements, qui soulèvent des questions sur les circonstances entourant la disparition et le décès de l’un des hommes d’affaires russes célèbres de sa génération.