Il y a quelques heures, le président américain Donald Trump affirmait que la Russie voulait la paix en Ukraine, ajoutant que seul Volodymyr Zelensky était un frein à un éventuel accord. Une nouvelle attaque à l’encontre du président ukrainien, qui n’occupe visiblement pas une place de choix aux yeux du pensionnaire de la Maison-Blanche.

Dans le même temps, en Ukraine, l’heure est aux comptes. À 34 ans, Mykhaïlo Fedorov est devenu le plus jeune ministre de la Défense de l’histoire récente de l’Ukraine. Tout juste nommé, celui-ci a pris ses dispositions, révélant devant les députés, l’état de son minisètre et plus globalement, du pays qu’il récupère.

L’Ukraine annonce 200 000 désertions, environ

Selon lui, le déficit du ministère de la Défense ukrainien enregistre un déficit de 6,7 millions de dollars. Les nombreuses dépenses, couplées à une baisse des aides gouvernementales et internationales participent à creuser ce déficit qui n’est toutefois pas si “catastrophique” pour un pays en guerre depuis quasiment quatre ans maintenant.

Il a également révélé que 200 000 soldats auraient déserté. Selon lui, ces chiffres démontrent un réel manque de confiance des militaires à l’endroit des autorités et surtout, de la capacité du gouvernement à répondre aux attentes des militaires et de la population. Afin de compenser, les forces armées ont annoncé un plan de réintégration facilité, avec quasiment aucune sanction. Environ 30 000 personnes ont ainsi repris les armes.

Le Kremlin continue ses frappes sur les cibles énergétiques et militaires

Malgré tout, les forces armées ukrainiennes souffrent. Sur le terrain, la Russie continue de grappiller du terrain, même si la majorité des combats ont toujours lieu dans la région de Donetsk. En outre, les infrastructures militaires et énergétiques sont toujours autant ciblées par les forces du Kremlin, qui profitent de l’hiver pour infliger des dégâts matériels lourds aux ukrainiens, qui n’auront pas le temps de se remobiliser avant le retour d’une météo plus clémente.