Maghreb : un maire placé en détention provisoire après une décision controversée

Dans plusieurs pays du Maghreb, il arrive que des décisions prises à l’échelle locale provoquent des réactions immédiates, parfois suivies de reculs rapides face à la pression de l’opinion ou de l’administration centrale. Certaines initiatives communales, adoptées sans concertation suffisante, ont déjà conduit leurs auteurs à revoir leur position, voire à faire l’objet de rappels à l’ordre. C’est dans cette dynamique, où l’exercice de l’autorité locale se heurte aux cadres légaux et institutionnels, qu’est survenue l’affaire ayant conduit à l’incarcération provisoire d’un maire algérien, après une mesure administrative devenue virale.

Une décision municipale à l’origine d’une crise institutionnelle en Algérie

Le président de l’Assemblée populaire communale de Telagh, commune située au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, se retrouve aujourd’hui au cœur d’une procédure judiciaire aux conséquences lourdes. L’élu a été placé en détention provisoire à l’issue de sa comparution devant la juridiction compétente, après une décision municipale qui a suscité incompréhension et indignation rapporte Algeriezoom.

À l’origine de l’affaire figure un arrêté communal signé début décembre 2025. Par ce texte, le maire interdisait aux commerçants et aux pâtisseries de sa commune la vente de certaines pâtisseries de fin d’année, dont la bûche traditionnellement associée aux célébrations du Nouvel An. La mesure, jugée inhabituelle pour une autorité municipale, a rapidement dépassé le cadre local pour alimenter débats et critiques sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Publicité

Au-delà de l’aspect symbolique de l’interdiction, ce sont surtout les fondements juridiques de la décision qui ont été mis en cause. De nombreux observateurs ont souligné que la réglementation du commerce et des pratiques alimentaires ne relève pas exclusivement des prérogatives d’un maire, surtout lorsqu’aucun argument sanitaire ou sécuritaire n’est officiellement avancé. Cette fragilité juridique a contribué à placer l’élu sous le regard attentif des autorités administratives et judiciaires.

Poursuites judiciaires et responsabilités du maire de Telagh

Face à l’ampleur de la polémique, le maire, en fonction depuis mars 2023, a tenté de corriger sa démarche. À la veille du passage à la nouvelle année, un second arrêté a été signé, annulant formellement l’interdiction initiale. Le document demandait notamment aux services de sécurité et aux structures chargées du contrôle du commerce de cesser toute application de la mesure contestée.

Ce revirement n’a toutefois pas mis fin aux procédures engagées. Selon des informations relayées par le quotidien algérien El Khabar, la justice a retenu plusieurs chefs d’accusation jugés sérieux. L’élu est poursuivi, entre autres, pour abus de fonction, pour incitation à la haine et au racisme, ainsi que pour avoir diffusé une décision administrative via des moyens numériques sans en référer à l’autorité de tutelle.

Ces accusations traduisent une lecture sévère des faits par l’appareil judiciaire. Elles reposent sur l’idée que l’arrêté initial ne constituait pas seulement une maladresse administrative, mais qu’il aurait pu porter atteinte à des principes fondamentaux liés à la neutralité de l’administration et à l’égalité des citoyens devant le service public. Le recours aux technologies de l’information pour rendre publique la décision, sans validation hiérarchique préalable, a également été retenu comme un élément aggravant.