Maroc vs Sénégal : comment Sadio Mané a évité le chaos lors de la Finale de la CAN 2025

Ce dimanche 18 janvier 2026, la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc a basculé dans un chaos sans précédent lorsque les Lions de la Teranga ont quitté la pelouse pour protester contre une décision arbitrale controversée. Au cœur de cette tempête, Sadio Mané a endossé le rôle de rassembleur en courant jusqu’au vestiaire pour convaincre ses partenaires de reprendre le match. Ce geste de leadership a permis au Sénégal de revenir sur le terrain, de survivre au penalty de Brahim Díaz, puis de décrocher son deuxième titre continental grâce à un but de Pape Gueye en prolongations.

Penalty litigieux et sortie collective des joueurs sénégalais à Rabat

Le stade Prince Moulay Abdallah était en ébullition lorsque l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo a désigné le point de penalty en faveur du Maroc à la 90e+8 minute. Cette décision, prise après consultation de la VAR pour une faute jugée de Malick Diouf sur Brahim Díaz, a immédiatement déclenché une vague de protestations du côté sénégalais. Quelques instants plus tôt, les hommes de Pape Thiaw pensaient avoir ouvert le score par l’intermédiaire d’Abdoulaye Seck, dont la réalisation avait été annulée pour une poussette sur Achraf Hakimi. Cette double frustration a fait exploser la colère des Lions de la Teranga, qui estimaient être victimes d’un traitement arbitral injuste dans cette finale disputée chez l’adversaire.

La situation a rapidement dégénéré lorsque le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a demandé à ses joueurs de rentrer aux vestiaires en signe de protestation. Les Marocains, abasourdis par ce retournement de situation, ont supplié leurs adversaires de rester sur la pelouse, mais la majorité des Sénégalais avait déjà pris la direction du tunnel. Pendant près de quinze minutes, le match est resté suspendu dans une atmosphère électrique, lourde de sifflets et d’incompréhension. Les discussions entre Pape Thiaw, Walid Regragui et l’officiel de la rencontre n’ont pas permis de débloquer la situation dans un premier temps, plongeant cette finale dans un territoire inexploré dans l’histoire de la compétition.

Publicité

Sadio Mané, capitaine exemplaire, convainc le Sénégal de reprendre le match

Face à ce blocage total, l’ancien attaquant de Liverpool a pris les choses en main avec une détermination remarquable. Visiblement conscient de la portée historique d’un abandon en pleine finale de CAN, Sadio Mané a multiplié les appels à ses coéquipiers restés sur le terrain, répétant avec insistance ses exhortations à poursuivre la rencontre. L’attaquant d’Al-Nassr a été aperçu en train d’échanger avec des figures emblématiques du football sénégalais présentes ce soir-là, notamment la légende Claude Le Roy et El-Hadji Diouf, conseiller sportif de la sélection. Ces discussions ont visiblement renforcé sa conviction qu’il fallait terminer ce match dignement, quelles que soient les circonstances.

Le joueur de 33 ans a ensuite couru jusqu’au vestiaire pour ordonner à ses partenaires de reprendre le chemin de la pelouse. Son message était clair et sans équivoque : quitter le terrain ne servirait à rien et ternirait l’image du football sénégalais aux yeux du monde entier. Ce geste de classe et de fair-play de la part de celui qui disputait sa dernière CAN a fini par convaincre l’ensemble du groupe. Après une dizaine de minutes de confusion totale, les Lions de la Teranga ont finalement regagné le rectangle vert sous les sifflets nourris du public marocain, mais avec une détermination décuplée par cet épisode tumultueux.

Du sacre de 2022 au triomphe de Rabat : le Sénégal confirme sa suprématie africaine

Cette intervention décisive de Sadio Mané s’insère dans la lignée de son parcours exceptionnel avec la sélection sénégalaise. En 2022, lors de la CAN organisée au Cameroun, c’est déjà lui qui avait assumé la responsabilité de transformer le tir au but victorieux face à l’Égypte, offrant aux Lions de la Teranga leur tout premier titre continental après des décennies d’attente. Ce sacre historique avait mis fin aux frustrations accumulées lors des finales perdues en 2002 contre le Cameroun et en 2019 face à l’Algérie. Du haut de ses 123 sélections et 52 buts en équipe nationale, l’attaquant trône au sommet du classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire du Sénégal, bien loin devant son dauphin Mamadou Niang. Cette finale à Rabat représentait donc l’occasion parfaite pour le natif de Bambali de quitter la scène continentale par la plus belle des portes.

La suite des événements lui a donné raison de manière spectaculaire. De retour sur le terrain, les Lions de la Teranga ont assisté à la tentative de panenka de Brahim Díaz, meilleur buteur du tournoi, qui s’est échouée dans les bras d’Édouard Mendy. Le gardien sénégalais, héroïque sur cette séquence, a maintenu son équipe en vie et précipité la rencontre vers les prolongations. C’est finalement Pape Gueye qui a libéré les siens à la 94e minute des prolongations, d’une frappe lumineuse qui a trompé Yassine Bounou. Le milieu de terrain de Villarreal, déjà auteur de prestations remarquées tout au long du tournoi, a ainsi permis au Sénégal de soulever le trophée pour la deuxième fois de son histoire.

Au coup de sifflet final, les Lions de la Teranga ont explosé de joie sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdallah, sous les yeux d’un public marocain médusé par ce dénouement cruel. Pour Sadio Mané, ce sacre représente une apothéose parfaite pour sa dernière apparition dans cette compétition. Celui qui a su ramener ses coéquipiers à la raison au moment le plus tendu de la soirée quitte la scène continentale en champion absolu, confirmant son statut de légende vivante du football africain. Cette finale restera gravée dans les mémoires comme l’une des plus folles et des plus controversées de l’histoire de la CAN, mais aussi comme celle où le leadership d’un seul homme a fait basculer le destin d’une nation tout entière.