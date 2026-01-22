Michelle Obama insiste que les USA ne sont toujours pas prêts à élire une femme présidente

Il y a quelques jours, l’ancienne Première Dame des États-Unis a été invitée à participer au podcast “Call her Daddy”. Pour l’occasion, celle-ci a accepté de relancer le débat sur le fait que, oui ou non, les États-Unis sont effectivement près à élire une femme en tant que présidente.

Selon ses dires, les électeurs évaluent toujours les candidates, avec une forme d’exigence supplémentaire par rapport aux hommes. De ce fait, cette exigence accrue pèserait encore lourdement lors des scrutins nationaux. De ce fait, les chances de voir une femme à la tête du pays sont automatiquement plus faibles.

Michelle Obama estime que les électeurs ne voudront pas d’une femme à la tête du pays

Afin de justifier son propos, Michelle Obama a évoqué les parcours des deux anciennes candidates Démocrates, Hillary Clinton et Kamala Harris. Malgré leur expérience et leur notoriété, elles n’ont pas réussi à s’imposer. Ces échecs illustrent des réflexes persistants au sein de l’électorat, liés se’lon elle, au questionnement des électeurs sur les capacités d’une femme à incarner le leadership.

Publicité

Ce n’est pas la première fois que Michelle Obama tient ce discours. Lors d’un récent événement organisé à New York, celle-ci s’était déjà positionné, affirmant que le pays n’était pas prêt à confier la présidence à une femme. Des propos qui ont été commenté mais qui, selon elle, sont accompagnés de faits tangibles, récents par ailleurs, avec les élections de 2016 et de 2024.

Une position qui ne fait pas l’unanimité

L’ancienne Première dame insiste sur un point précis. Les femmes candidates seraient souvent jugées insuffisantes dès lors qu’elles ne répondent pas ou ne se présentent pas, de manière “parfaite”. Les hommes n’auraient pas cette pression. Une analyse qui ne fait pas l’unanimité. Certaines, comme la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, affirme au contraire que les électeurs sont prêts, affirmant que de plus en plus de femmes sont élues.