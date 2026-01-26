Nucléraire : Medvedev vante les capacités de la Russie

Ancien président de la Fédération de Russie entre 2008 et 2012, puis Premier ministre, Dmitri Medvedev occupe aujourd’hui le poste stratégique de vice-président du Conseil de sécurité russe, un organe central dans la définition des grandes orientations de défense et de sécurité du pays. Depuis plusieurs années, et plus encore depuis la dégradation des équilibres sécuritaires internationaux, il s’exprime régulièrement sur les questions militaires et stratégiques, avec un ton direct et assumé. Ses prises de parole, largement relayées par les médias russes et internationaux, sont suivies de près en raison de son rôle institutionnel et de son accès aux cercles décisionnels de Moscou.

Dans un entretien accordé au quotidien russe Kommersant, Dmitri Medvedev a livré une analyse sans détour de l’état du contrôle des armements stratégiques et du rôle du nucléaire militaire dans les relations internationales. Une réflexion qui intervient alors que plusieurs mécanismes hérités de la fin de la guerre froide apparaissent fragilisés, voire remis en cause.

Nucléaire et contrôle des armements stratégiques

Au cœur de l’intervention de Dmitri Medvedev figure un constat critique sur l’évolution du traité New START, dernier accord majeur encadrant les arsenaux nucléaires stratégiques de la Russie et des États-Unis. Selon lui, ce mécanisme aurait progressivement perdu sa portée opérationnelle, au point de ne plus constituer un levier crédible de stabilité. Il estime que les engagements formels ne suffisent plus à garantir un équilibre durable si les intérêts de sécurité des parties ne sont pas pleinement reconnus et respectés.

Publicité

Sans entrer dans des détails techniques, le vice-président du Conseil de sécurité russe met en avant une lecture politique du désarmement nucléaire. À ses yeux, la prévisibilité stratégique repose moins sur des textes que sur la capacité des États à accepter les lignes rouges de leurs interlocuteurs. Dans cette approche, l’érosion des accords existants serait le symptôme d’une confiance affaiblie et d’une perception divergente des menaces.

Medvedev ne présente toutefois pas le nucléaire militaire comme une solution idéale. Il reconnaît explicitement que la possession de telles armes génère une pression constante et entretient un climat de tension. Mais il refuse une vision exclusivement négative de cet arsenal, qu’il considère aussi comme un facteur de retenue. Selon lui, la dissuasion continue de jouer un rôle dissuasif concret, en rappelant les conséquences extrêmes de certaines décisions.

Sécurité mondiale et rôle du nucléaire selon Medvedev

C’est dans ce cadre qu’intervient sa formule sur le nucléaire militaire, décrit comme un élément qui « rafraîchit les idées de ceux qui peuvent avoir les desseins les plus dangereux ». Derrière cette expression, Dmitri Medvedev défend l’idée que l’existence même de l’arme nucléaire impose une forme de rationalité dans les calculs stratégiques. La perspective d’une escalade incontrôlable agirait comme un frein, en particulier dans les situations de confrontation aiguë.

Cette analyse repose sur une logique classique de dissuasion, déjà largement théorisée au cours du XXᵉ siècle, mais que Medvedev juge toujours pertinente. Il souligne que l’absence de garde-fous crédibles pourrait, à l’inverse, encourager des initiatives risquées ou des malentendus dangereux entre puissances militaires. Dans cette optique, le nucléaire ne serait ni un outil de chantage permanent ni un instrument de domination, mais un élément structurant de l’équilibre sécuritaire.

Le responsable russe insiste également sur la responsabilité des acteurs disposant de ces capacités. Il évoque la nécessité d’une lecture lucide des rapports de force et d’une prise en compte mutuelle des intérêts vitaux. Sans cela, prévient-il, les mécanismes de contrôle existants risquent de devenir purement symboliques, incapables d’empêcher une détérioration des relations stratégiques.

Au-delà de la Russie et des États-Unis, cette vision interroge la solidité du cadre international actuel. L’affaiblissement des accords de limitation des armements, combiné à l’émergence de nouvelles puissances nucléaires et à la modernisation des arsenaux existants, alimente un climat d’incertitude. Les propos de Medvedev traduisent une volonté de replacer la dissuasion au centre du débat, non comme une finalité, mais comme un fait incontournable.