Orechnik : la Chine accusée d'avoir aidé la Russie

Alors que les Occidentaux accusent Pékin de soutenir la Russie dans sa guerre en Ukraine, Ces derniers affirment en avoir désormais la preuve. En effet, selon diverses sources, la Chine exporterait vers Moscou, des équipements industriels et des composants sensibles utilisés dans la fabrication de missiles.

D’après une étude chiffrée, le montant des transferts réalisés, atteindrait les 10,3 milliards de dollars. Certaines entreprises chinoises, parfaitement identifiées par les acteurs étatiques et les médias, contribueraient à approvisionner le complexe militaro-industriel russe permettant donc à Moscou de poursuivre ses efforts sur le front.

Des échanges valorisés à 10,3 milliards de dollars

Les machines-outils de haute précision seraient concernées, de même que des éléments techniques et électroniques permettant de produire en masse des armements d’ampleur. Dans un contexte économique tendu, les bonnes relations entretenues par Moscou avec Pékin lui permettent de continuer à faire face.

En effet, les éléments techniques et électroniques fournis par Pékin aident Moscou à développer certains missiles redoutables, comme le missile balistique hypersonique Orechnik, récemment utilisé lors d’une frappe sur Lviv. C’est un missile d’ampleur, capable d’atteindre jusqu’à 13 000 km/h de vitesse.

La Chine permet à Moscou de continuer sa guerre en Ukraine

Au-delà des machines-outils, la Chine fournirait aussi des composants placés sous embargo occidental. Une manière pour Moscou de contourner les sanctions. En effet, Pékin ne s’est pas soumis au régime de sanctions imposées par les États-Unis et l’Union européenne. Grande puissance économique et allié fiable, la Chine rempli donc pleinement son rôle auprès de Moscou, au grand désespoir de Kiev, qui espérait un changement de stratégie du côté de la Chine, pour forcer Moscou à ouvrir des discussions en vue d’un accord de paix alors que le conflit s’approche de sa quatrième année et que plusieurs millions de personnes ont d’ores et déjà perdu la vie.