Pétrole du Venezuela : les impacts si Trump en prend le contrôle

C’est un fait, le Venezuela est le pays au monde, détenant les réserves de pétrole les plus importantes. Certaines études les estiment à près de 300 milliards de barils, au total. Naturellement, l’intervention américaine suscite énormement de crainte chez les pays producteurs comme l’Iran, la Russie ou la Chine, qui craignent une hégémonie américaine sur ce marché.

Donald Trump ne s’en est d’ailleurs pas caché. En effet, le chef de l’État a d’ores et déjà affiché sa volonté de relancer la production, l’exploitation et surtout, l’exportation du pétrone venezuelien, vers les États-Unis. De quoi assurer la pérennité de cette ressource sur le sol américain, alors que Trump n’a jamais caché sa appétit pour les ressources fossiles.

Le pétrole vénézuélien, trop cher à produire ?

D’un point de vue économique, les États-Unis ont tout à y gagner. L’abondance permettra de réudire les coûts à la pompe pour les consommateurs. Du moins, sur le papier car la réalité est bien différente. Il faudrait investir 53 milliards de dollars sur 15 ans pour parvenir à rester au niveau de production actuel, soit un milliard de barils par jour.

Pour l’augmenter et passer à plus de 3 millions de barils par jour, ce montant exploserait, en passant à 83 milliards de dollars. À ce tarif-là, les États-Unis pourraient même se retrouver perdant sur le long-terme, notamment en cas de dépréciation importante des prix du brut.

Le climat trinque, lui aussi

Enfin, du point de vue du climat, les nouvelles sont plus qu’alarmantes. En effet, le sol venezuelien est proche de celui du Canada, impliquant ainsi des méthodes d’extraction lourdes, coûteuses, polluantes. Or, les effets environnementaux ne s’arrêtent pas à l’extraction.

Le raffinage de ce pétrole nécessite des installations spécifiques et davantage d’énergie, ce qui augmente encore les émissions. Problème, les installations venezueliennes sont vieillissantes, peu entretenues (voire, pas du tout). Fuit, explosion… Les risques d’accidents sont particulièrement élevés.