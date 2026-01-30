Pétrole : la plus grande raffinerie au monde bientôt en Afrique grâce à Dangote

En Afrique, Aliko Dangote a confirmé vouloir transformer sa raffinerie de Lekki, non loin de Lagos au Nigéria, pour en faire la plus grande raffinerie au monde. Son objectif est de totu simplement doubler ses capacités de production. Une montée en puissance qui ferait du Nigéria l’un des acteurs majeurs du pétrole à l’international.

Aujourd’hui, la raffinerie de Jamnagar, en Inde est présentée comme étant la plus grande au monde avec 1,2 million de barils quotidiens produits. La capacité de la raffinerie Dangote, à Lekki, est de 700 000 barils par jour, mais l’objectif est de passer à 1,4 million de barils produits quotidiennement.

La raffinerie Dangote, prête à devenir la plus importante au monde

Afin de parvenir à un tel développement, le groupe Dangote a confirmé avoir signé plusieurs accords commerciaux. Le groupe américain Honeywell fournira notamment les technologies permettant de traiter le brut et d’augmenter les capacités de raffinage. Cet accord n’est pas le seul annoncé.

Il a effectivement été confirmé que l’entreprise indienne Engineers India Ltd supervisera l’ingénierie et la construction de cette nouvelle phase. Enfin, le groupe entend faire passer ses capacité de production de polypropylène de 830.000 à 2,4 millions de tonnes par an. Couplé à son réseau d’oléoducs sous-marins long de 1.100 km, la raffinerie deviendrait l’un des centres névralgiques du pétrole… Dans le monde.

De nombreux accords annoncés et un financement anticipé

Le coût de l’ensemble de ce projet n’a pas encore été communiqué. Cependant, Dangote a déjà expliqué comment tout cela sera financé. Le groupe utilisera une partie de ses liquidités. 5 à 10% du capital sera également introduit en bourse. Enfin, plusieurs partenariats, notamment avec des acteurs implantés au Moyen-Orient, permettront de finaliser la levée des fonds nécessaires pour mener à bien ce projet dont la durée de mise en place et de développement n’a pas non plus été communiquée.