Pétrole vénézuélien : Trump pousse les majors américaines à investir massivement

Quelques jours après l’arrestation spectaculaire de Nicolás Maduro à Caracas, Donald Trump avait annoncé vouloir ouvrir une nouvelle ère énergétique au Venezuela. Le président américain avait alors évoqué l’arrivée prochaine de grandes compagnies pétrolières des États-Unis pour relancer une production en chute libre depuis des années. Cette orientation, présentée comme un levier économique et stratégique, vient de prendre une forme plus concrète avec une réunion de haut niveau organisée à la Maison-Blanche.

Vendredi, le chef de l’exécutif américain a reçu les dirigeants de plusieurs géants du secteur pétrolier, dont ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips rapporte Reuters. L’objectif affiché était clair : convaincre ces groupes d’investir massivement dans l’industrie énergétique vénézuélienne, à hauteur d’environ 100 milliards de dollars, afin de remettre en état des infrastructures fortement dégradées et d’augmenter les volumes de production.

Trump a insisté sur la volonté de confier aux entreprises américaines un rôle central dans la reconstruction du secteur, tout en affirmant que Washington garderait la main sur le choix des opérateurs autorisés à s’implanter sur place. Cette approche traduit la volonté de l’administration de contrôler étroitement l’exploitation des ressources pétrolières du pays sud-américain.

Le président américain a mis en avant les importantes réserves du Venezuela, considérées comme l’un des atouts majeurs du pays. Selon lui, la remise en état des installations énergétiques permettrait d’atteindre, à terme, des niveaux de production inédits. Les compagnies américaines se verraient ainsi confier la modernisation des champs pétroliers, des raffineries et des réseaux d’exportation.

Un accord a déjà été conclu avec les autorités intérimaires vénézuéliennes pour l’acheminement de 50 millions de barils de brut vers les États-Unis. Ce pétrole, particulièrement adapté aux raffineries américaines, devrait continuer à alimenter le marché américain sur une base durable. Trump a également souligné que cet afflux de brut pourrait contribuer à faire baisser davantage les prix de l’énergie pour les consommateurs américains.

Parallèlement, les forces américaines poursuivent les opérations de contrôle en mer. Plusieurs pétroliers vénézuéliens ont été arraisonnés ces dernières semaines afin de faire respecter l’embargo imposé au pays. Une nouvelle saisie a encore été annoncée vendredi, illustrant la fermeté de Washington sur la question des exportations non autorisées.

Des responsables de l’administration américaine estiment que la supervision des ventes et des revenus pétroliers du Venezuela doit se poursuivre sur le long terme. L’objectif affiché est d’éviter que ces ressources ne servent à alimenter la corruption ou le trafic de drogue, tout en s’assurant que les intérêts américains restent prioritaires.

Cette stratégie suscite toutefois des critiques. Certains élus démocrates dénoncent une forme de pression économique assimilable à de l’extorsion. Des analystes du secteur énergétique, de leur côté, alertent sur la fragilité de la situation politique du pays, encore marqué par de fortes tensions internes et par les conséquences de la chute du régime Maduro.

Malgré ces réserves, Donald Trump affiche une détermination intacte. Pour lui, le retour des majors américaines au Venezuela représente à la fois une opportunité économique et un moyen de renforcer l’influence des États-Unis dans une région clé pour l’approvisionnement énergétique.