Présidentielle au Bénin : La Céna lance le recrutement des agents électoraux

Dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 en République du Bénin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié un avis d’appel à candidatures pour le recrutement des agents électoraux devant intervenir à différents niveaux du processus électoral.

Cet appel concerne trois catégories de postes stratégiques : les Coordonnateurs d’Arrondissement ou de Zone (CA ou CZ), les Assistants de Coordonnateur d’Arrondissement ou de Zone (ACA ou ACZ), ainsi que les Membres de Postes de Vote (MPV).

Des profils ciblés pour les fonctions de coordination

Pour les postes de Coordonnateurs d’Arrondissement ou de Zone, la CENA s’adresse à des citoyens béninois disposant d’une solide expérience administrative ou judiciaire. Sont éligibles notamment les magistrats, greffiers, officiers de justice, administrateurs civils et électoraux, ainsi que les cadres de la catégorie A ou équivalent, qu’ils soient en activité ou non.

Les candidats à ces fonctions doivent remplir un formulaire d’inscription en ligne, fournir une pièce d’identification nationale comportant le Numéro Personnel d’Identification (NPI) et joindre une attestation de diplôme ou tout document officiel attestant de leur appartenance à l’une des catégories socioprofessionnelles requises.

Assistants de coordination : un niveau Bac+2 exigé

Les postes d’Assistants de Coordonnateur d’Arrondissement ou de Zone sont ouverts aux citoyens béninois titulaires au minimum d’un diplôme de niveau Bac+2 ou équivalent. Le dossier de candidature comprend également une inscription en ligne, une pièce d’identité nationale avec NPI et une attestation du diplôme requis.

Concernant les Membres de Postes de Vote, la CENA distingue les fonctions de président et d’assesseur. Le président du poste de vote doit être un cadre de catégorie A ou B de la fonction publique ou équivalent, en activité ou à la retraite, et résider dans le département où il exercera. Les assesseurs doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

Les candidats à ces postes doivent fournir, via la plateforme en ligne, les pièces exigées, notamment le formulaire d’inscription, une pièce d’identification nationale avec NPI et une attestation du niveau de formation requis.

Dépôt des candidatures exclusivement en ligne

Les candidatures sont recevables du 20 janvier au 2 février 2026, exclusivement via la plateforme officielle de la CENA accessible à l’adresse https://erecrutement.cena.bj. Chaque dépôt en ligne donnera lieu à un récépissé d’enregistrement.

La CENA précise par ailleurs que les personnes ayant déjà candidaté lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 doivent obligatoirement procéder à un nouvel enregistrement afin de mettre à jour leur dossier et garantir la prise en compte de leur candidature pour la présidentielle. Les citoyens n’ayant pas participé aux précédents recrutements peuvent également s’inscrire.