Prix Nobel : pourquoi Trump ne peut pas recevoir le prix de Machado

Maria Corina Machado, figure de l’opposition vénézuélienne, a reçu en 2025 le prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur de la démocratie et des droits humains au Venezuela. Récemment, elle a exprimé publiquement son souhait de dédier ce prix à Donald Trump, considérant que certaines actions américaines, notamment la capture de Nicolás Maduro, contribuaient à la stabilité et à la paix dans son pays. Cette déclaration a rapidement suscité un vif intérêt médiatique, mais elle se heurte à des règles strictes établies par le Comité Nobel.

Les règles strictes du Comité Nobel norvégien

Le Comité Nobel et l’Institut Nobel de Norvège ont insisté sur le fait qu’un prix Nobel ne peut pas être transmis, partagé ou annulé. Une fois attribué, le prix est définitif et irrévocable, sans possibilité de recours. Ces dispositions, prévues dans les statuts de la Fondation Nobel, s’appliquent à tous les prix, y compris celui de la paix. Par conséquent, même si Machado voulait symboliquement offrir son prix à Trump, la loi et les règles officielles l’en empêchent.

L’Institut Nobel a également précisé qu’il ne commente pas les déclarations ou actes des lauréats après l’attribution. Les intentions de Machado, aussi remarquées soient-elles dans les médias, n’ont aucune incidence sur la décision officielle. Le prix reste donc strictement lié à Machado, malgré son souhait de le partager symboliquement.

Implications pour la diplomatie et la perception internationale

Cette situation montre la complexité entre les intentions personnelles des lauréats et les règles rigides de la Fondation Nobel. Alors que Machado voulait reconnaître un acteur politique américain pour ce qu’elle considère comme sa contribution indirecte à la paix, la structure du prix Nobel impose que la récompense reste attachée au bénéficiaire initial. Cette limitation souligne la portée symbolique du prix et la manière dont il est protégé contre toute forme de transfert.

Bien que le geste de Machado ait attiré l’attention internationale et suscité des débats sur la reconnaissance symbolique des actions politiques, Donald Trump ne peut légalement recevoir le prix de Machado. Le Nobel de la paix 2025 reste donc un honneur exclusif à Maria Corina Machado, montrant la rigidité et l’impartialité des règles qui régissent cette distinction prestigieuse.