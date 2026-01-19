Raffinerie de Dangote : le groupe indien EIL obtient un contrat de 350 millions $ pour l’extension

Le groupe nigérian Dangote a officialisé la signature d’un contrat d’environ 350 millions de dollars avec Engineers India Limited (EIL), une société publique d’ingénierie basée en Inde. L’accord porte sur l’agrandissement du vaste complexe de raffinage et de pétrochimie implanté dans la zone franche de Lekki, à Lagos rapporte Business Standard. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie industrielle d’Aliko Dangote visant à renforcer les capacités de transformation locale du pétrole brut. L’enjeu central reste la réduction durable de la dépendance du Nigeria aux importations de carburants raffinés. À travers ce partenariat, le conglomérat entend consolider sa position dans le secteur énergétique africain tout en soutenant la sécurité énergétique nationale.

Un contrat stratégique entre Dangote et EIL pour l’expansion industrielle au Nigeria

Le partenariat conclu entre le groupe Dangote et Engineers India Limited marque une nouvelle phase dans le développement du plus grand complexe de raffinage d’Afrique. L’entreprise indienne, reconnue pour son expertise dans les projets pétroliers et gaziers de grande envergure, interviendra comme consultant en ingénierie et en gestion de projet pour l’extension des installations de Lagos. Le montant annoncé, estimé à 350 millions de dollars, couvre notamment la planification, l’ingénierie détaillée, la supervision des travaux et l’optimisation des infrastructures existantes.

Cette collaboration vise à accroître les capacités de production du site, tant pour les carburants que pour les produits pétrochimiques. Le complexe de Lekki, déjà opérationnel, traite du pétrole brut pour produire de l’essence, du diesel, du kérosène et d’autres dérivés essentiels à l’économie nigériane. Avec cette extension, Dangote ambitionne également de renforcer la production de matériaux industriels comme le polypropylène, utilisé dans de nombreux secteurs, de l’emballage à l’automobile.

Au-delà de l’aspect technique, ce contrat reflète la volonté du groupe de s’appuyer sur des partenaires internationaux pour atteindre des standards industriels élevés. EIL, qui a déjà participé à plusieurs projets énergétiques majeurs en Asie et au Moyen-Orient, apporte un savoir-faire reconnu en matière de gestion de complexes pétrochimiques intégrés. Pour le Nigeria, cette coopération illustre l’attractivité du pays pour les investissements industriels de grande échelle, malgré un contexte économique parfois contraignant.

L’extension du complexe devrait également générer des retombées locales, notamment en matière d’emplois et de transfert de compétences. Les travaux mobiliseront une main-d’œuvre importante, tandis que les activités futures nécessiteront des profils techniques qualifiés, contribuant ainsi au développement du capital humain dans le secteur énergétique.

La raffinerie de Dangote à Lagos, pilier de l’indépendance énergétique du Nigeria

Le complexe de raffinage et de pétrochimie de Dangote, implanté dans la zone franche de Lekki, a été conçu pour transformer en profondeur le paysage énergétique nigérian. Longtemps, le pays, pourtant premier producteur de pétrole brut en Afrique, a dépendu des importations pour couvrir ses besoins en carburants raffinés. Cette situation a pesé sur les finances publiques, entraîné des pénuries récurrentes et exposé l’économie aux fluctuations des marchés internationaux.

Avec une capacité initiale d’environ 650 000 barils par jour, la raffinerie de Lagos figure parmi les plus grandes installations de ce type au monde. Elle intègre non seulement des unités de raffinage, mais aussi un vaste complexe pétrochimique, des installations de stockage et des infrastructures logistiques, ainsi qu’une centrale électrique dédiée pour assurer son autonomie énergétique. L’ensemble du projet a mobilisé des investissements estimés à plusieurs milliards de dollars et s’est étalé sur de nombreuses années.

L’objectif affiché par Dangote est clair : permettre au Nigeria de satisfaire l’essentiel de sa demande intérieure en produits pétroliers raffinés. En réduisant les importations, le pays pourrait limiter la sortie de devises, stabiliser l’approvisionnement en carburants et renforcer sa souveraineté énergétique. Le complexe est également pensé comme une plateforme d’exportation vers l’Afrique de l’Ouest et au-delà, positionnant le Nigeria comme un acteur clé du marché régional des produits raffinés.

Au fil des phases de développement, le groupe a annoncé son intention d’augmenter progressivement la capacité du site, avec une cible pouvant atteindre environ 1,4 million de barils par jour à moyen terme. Cette montée en puissance s’accompagne d’un renforcement de la production pétrochimique, notamment dans le domaine des plastiques industriels, afin de répondre à la demande croissante du marché africain.

L’environnement juridique de la zone franche de Lekki, qui offre des incitations fiscales et des facilités douanières, a joué un rôle important dans l’attractivité du projet. Ce cadre permet aux investisseurs de bénéficier de conditions favorables tout en soutenant la politique nigériane de diversification économique et d’industrialisation.

Le secteur pétrolier nigérian face aux défis économiques et régionaux

L’extension du complexe de Dangote intervient dans un contexte où le secteur énergétique nigérian cherche à se moderniser et à gagner en efficacité. Malgré ses vastes réserves de pétrole et de gaz, le pays a longtemps souffert d’un déficit d’infrastructures de raffinage, obligeant l’État à importer massivement des produits finis. Cette dépendance a exposé l’économie aux variations des prix internationaux et a parfois fragilisé la sécurité d’approvisionnement.

Le développement de capacités locales de transformation constitue donc un levier stratégique. En misant sur des installations de grande envergure comme celle de Lagos, le Nigeria peut espérer réduire les coûts logistiques, améliorer la disponibilité des carburants et renforcer la compétitivité de son industrie. La production locale de dérivés pétrochimiques ouvre également la voie à une industrialisation plus poussée, notamment dans les secteurs de la chimie, du plastique et de la fabrication.

Sur le plan régional, la raffinerie de Dangote pourrait jouer un rôle majeur dans l’approvisionnement des pays voisins. De nombreux États d’Afrique de l’Ouest importent encore l’essentiel de leurs carburants, souvent à des coûts élevés. La proximité géographique de Lagos, combinée à des capacités de production accrues, pourrait faciliter l’émergence d’un pôle énergétique régional centré sur le Nigeria.

Cependant, le succès de cette stratégie dépendra aussi de facteurs externes, tels que la stabilité des politiques publiques, la sécurité des infrastructures et l’évolution de la demande mondiale en hydrocarbures. La transition énergétique, avec la montée en puissance des énergies renouvelables, pourrait à terme influencer les perspectives du secteur pétrolier. Pour l’instant, les besoins en carburants restent élevés, tant pour le transport que pour l’industrie.

Une ambition industrielle aux répercussions durables

En confiant à Engineers India Limited l’extension de son complexe de Lagos, le groupe Dangote confirme sa volonté de consolider une infrastructure énergétique de dimension mondiale au Nigeria. Ce partenariat illustre une stratégie fondée sur l’expertise internationale, l’investissement massif et la recherche d’autonomie industrielle. Au-delà des chiffres, c’est la vision d’un Nigeria moins dépe