Fortunes en Afrique : Dangote reste en tête, malgré la percée de Kirsh et Rabiu

La fortune de l’industriel nigérian Aliko Dangote a été réévaluée à 34 milliards de dollars selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, le maintenant à la première place des plus grandes fortunes africaines. Cette estimation, publiée ces derniers jours, le positionne également au 69e rang mondial.

D’après cet indice, la richesse du fondateur du groupe Dangote a progressé de près de 4 milliards de dollars depuis le début de l’année. Une semaine plus tôt, elle était estimée à 33,2 milliards de dollars, soit déjà une hausse significative sur la même période. Malgré cette progression, Dangote n’affiche pas la plus forte croissance parmi les grandes fortunes africaines en 2026.

Des gains plus rapides chez Kirsh et Rabiu

Selon les données compilées par Bloomberg, le Sud-Africain Nathan Kirsh a enregistré une augmentation de richesse plus marquée, avec un gain estimé à plus de 5,5 milliards de dollars depuis janvier. Le Nigérian Abdulsamad Rabiu fait encore mieux, avec une progression évaluée à environ 6,7 milliards de dollars sur la même période.

Publicité

Ces performances les placent parmi les milliardaires africains les plus dynamiques de l’année. Toutefois, l’écart avec Dangote reste conséquent, ce qui lui permet de conserver une avance nette au sommet du classement continental.

Des sources de richesse différentes

Les trajectoires de ces grandes fortunes reposent sur des secteurs distincts. Aliko Dangote a consolidé sa position grâce à ses activités industrielles, notamment dans le ciment et plus récemment dans le pétrole avec la mise en service progressive de sa raffinerie au Nigeria, dont la capacité annoncée atteint environ 650 000 barils par jour.

De son côté, Nathan Kirsh tire l’essentiel de sa richesse de la distribution et de l’immobilier à l’international. Abdulsamad Rabiu s’appuie sur un portefeuille diversifié, dominé par la production de ciment, le sucre et d’autres activités industrielles à travers son groupe BUA.

Un projet de raffinerie évoqué

La semaine précédente, Aliko Dangote a indiqué envisager la construction d’une nouvelle raffinerie en Afrique de l’Est, sur le modèle de son installation nigériane. Ce projet resterait toutefois conditionné à un appui des autorités locales et n’a pas fait l’objet d’une annonce formalisée détaillant calendrier ou financement.

À ce stade, l’indice des milliardaires de Bloomberg continue de suivre l’évolution quotidienne des grandes fortunes mondiales, avec des ajustements réguliers en fonction des performances des actifs industriels et des marchés.