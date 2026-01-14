Record mondial : la Chine enregistre un excédent commercial jamais atteint dans l'histoire

La Chine a confirmé un excédent commercia inédit, pour cette année 2025. Selon les statistiques dévoilées par l’agence de statistiques, le pays a exporté pour 1 190 milliards de dollars de plus qu’il n’a importé sur l’année. Jamais ce niveau n’avait été atteint, inflation prise en compte.

Des résultats particulièrement surprenants, alors que l’économie mondiale se trouve au creux de la vague, marquée par de vives tensions géo-politiques voire des conflits à grande échelle comme en Ukraine ou au Moyen-Orient ainsi que les barrières douanières imposées par les USA et qui pèsent, naturellement, sur le commerce international.

La Chine réalise un exploit, grâce à ses exportations

En Chine, le contexte est lui aussi assez contrasté. La demande intérieure reste fragile. Celle-ci est notamment freinée par la crise immobilière et une consommation des ménages, en berne. A contrarion, l’appareil industriel produit. Le rythme est assez élevé et les capacités de production dépassent, globalement, les besoins du marché intérieur.

Pour écouler les stocks, les entreprises investissents sur le développement de leur capacité pour exporter. Le Yuan étant assez bas, les produits exportés sont accessibles à des tarifs défiant toute concurrence, rendant ainsi la Chine d’autant plus compétitive. Mécaniquement, cela joue sur les exportations d’autres pays ou régions, comme l’Union européenne ou les USA.

Les régions en développement souffrent des exportations chinoises

Problème, la vente de produits bons marchés induit aussi une hausse de la concurrence, notamment au sein des régions en développement, comme l’Asie du Sud-Est ou l’Afrique. Les industries locales souffrent et n’arrivent pas à produire aussi bien que ce que propose la Chine, pour aussi peu. Le Fonds monétaire international observe cette situation avec attention, estimant d’ailleurs qu’un tel déséquilibre peut accentuer les tensions commerciales mondiales.

Le projet des « Nouvelles Routes de la Soie », qui vise à innonder le monde de biens et services chinois semble porter ses fruits, mais attention aux effets d’une révaluation du Yuan, qui pourraient rendre ces produits chinois, autrement plus onéreux, impactant ainsi la compétitivité de Pékin, qui devra compenser avec une amélioration de la situation de son marché intérieur.