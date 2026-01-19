Recrutement au sein de l’armée béninoise : Voici les conditions et les critères

Les Forces armées béninoises (FAB) lancent, au titre de l’année 2026, un vaste concours de recrutement de sept cent cinquante (750) jeunes. L’annonce a été faite à travers un communiqué officiel signé du Chef d’État-major général des Forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi, en date du 15 janvier 2026. Cette opération s’inscrit dans la dynamique de renforcement des effectifs militaires engagée par les autorités. Les candidats désireux de prendre part à ce recrutement sont invités à déposer leur dossier de candidature dans les douze (12) préfectures du Bénin, du lundi 19 janvier au vendredi 6 février 2026.

Des conditions d’accès strictement encadrées

Le concours est ouvert aux citoyens béninois remplissant un ensemble de critères précis. Les postulants doivent être de nationalité béninoise, jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et ne faire l’objet d’aucune incapacité prévue par la loi.

Sur le plan de l’âge, les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans au 31 décembre 2026 et de 25 ans au plus au 1er janvier 2026, ce qui correspond à une date de naissance comprise entre le 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2001. Ils ne doivent être ni agents de l’État, ni anciens militaires radiés.

Publicité

Des critères physiques sont également exigés. La taille minimale requise est fixée à 1,60 mètre pour les filles et 1,65 mètre pour les garçons. Les candidats doivent en outre présenter une bonne constitution physique et être médicalement aptes à subir les différentes épreuves du concours.

Sur le plan académique, la détention du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent en République du Bénin est obligatoire.

Un dossier de candidature complet et rigoureux

Le dossier de candidature à constituer comprend plusieurs pièces administratives. Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle de renseignements à retirer dans les centres d’inscription, une copie de l’acte de naissance sécurisé, ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité valide, à savoir le Certificat d’Identification Personnelle (CIP), la carte d’identité biométrique ou le passeport en cours de validité. Les récépissés de demande de ces pièces ne sont pas acceptés.

Le dossier doit également comporter une copie du certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date du dépôt, une copie du diplôme ou de l’attestation du BEPC (ou diplôme équivalent), ainsi qu’un certificat de résidence.

À ces documents s’ajoutent un certificat médical d’aptitude physique à subir les épreuves sportives, délivré par un médecin inscrit à l’Ordre national des médecins du Bénin, et un certificat ou une attestation de position militaire à retirer dans les centres d’inscription.

Un concours en quatre phases

Le processus de recrutement se déroulera en quatre phases successives. La première est une phase sportive éliminatoire, consistant en une course d’endurance de quatre kilomètres pour les filles et de six kilomètres pour les garçons, organisée dans les chefs-lieux des douze départements. Les candidats retenus prendront part à une épreuve écrite, suivie d’un entretien de recrutement. La dernière étape consistera en une visite médicale d’aptitude dans les centres médico-sociaux des garnisons retenues.Les dates précises des différentes phases seront communiquées ultérieurement par l’état-major général.