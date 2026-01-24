Ressources humaines : Le cabinet AltEmploi s’implante au Bénin

Une nouvelle offre de services en ressources humaines vient de s’implanter à Calavi. Le cabinet AltEmploi y a ouvert un bureau opérationnel le mardi 20 janvier 2026, avec l’ambition de proposer aux entreprises béninoises un accompagnement RH fondé sur la rigueur, la proximité et la connaissance fine des profils. Cette implantation répond à une double exigence : accompagner les organisations dans leurs besoins croissants en recrutement, en intérim et en gestion des talents, tout en offrant aux candidats un cadre professionnel structuré pour accéder à des opportunités adaptées à leurs parcours.

Créé il y a une dizaine d’années à Libreville, au Gabon, AltEmploi a développé son savoir-faire au contact d’entreprises de secteurs variés et de profils aux parcours diversifiés. Cette expérience progressive a permis au cabinet de mettre en place une méthodologie orientée vers l’efficacité des recrutements et la sécurisation des parcours professionnels.

La structuration d’AltEmploi Groupe, intervenue en 2023, a marqué une nouvelle étape dans cette dynamique, avec un déploiement régional cohérent. Aujourd’hui présent au Gabon, en Côte d’Ivoire et désormais au Bénin, le cabinet prévoit également l’ouverture d’un bureau à Dakar, au Sénégal, à l’horizon 2027.

C’est dans cette logique de proximité et de connaissance fine des territoires qu’AltEmploi a choisi Calavi pour renforcer sa présence au Bénin. Ville universitaire et pôle en pleine croissance, elle offre un environnement favorable à la rencontre entre compétences, formation et besoins des entreprises. Le bureau AltEmploi Bénin se positionne ainsi comme un espace de solutions, conçu pour accompagner les organisations dans leurs enjeux de recrutement et de performance RH, tout en offrant aux candidats un cadre professionnel structuré pour valoriser leurs compétences et accéder à des opportunités adaptées à leurs profils.

Un partenaire RH au service de la performance des entreprises

Grâce à un réseau de près de 500 entreprises clientes dans la sous-région, AltEmploi dispose d’une lecture transversale des besoins en compétences et des évolutions du marché de l’emploi. Cette connaissance permet au cabinet de proposer des solutions sur mesure, alignées sur les exigences des organisations et les réalités économiques locales.

Au-delà du placement, l’accompagnement s’inscrit dans une logique de durabilité, visant à créer une adéquation pérenne entre les talents recrutés et les objectifs de performance des entreprises.

Placer les talents au cœur des parcours professionnels

AltEmploi inscrit également son action dans une démarche de valorisation des compétences et de renforcement de l’employabilité. Insertion professionnelle, évolution de carrière et mobilité régionale constituent des axes structurants de son intervention.

À travers son implantation à Calavi, le cabinet entend contribuer activement à la structuration du marché de l’emploi au Bénin, tout en poursuivant une vision régionale assumée, portée par son développement progressif en Afrique de l’Ouest et centrale.