Route des pêches au Bénin : l’État valide la fin des indemnisations

Une avancée significative vient d’être enregistrée dans la mise en œuvre de la phase 1 du projet de la route des pêches. Les personnes affectées et encore en attente de leur indemnisation peuvent désormais envisager l’aboutissement du processus. Cette première phase du projet concerne le tronçon Cotonou–Adounko.

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 21 janvier 2026, le gouvernement a adopté le rapport portant finalisation du mécanisme d’indemnisation des personnes impactées par les travaux. Cette validation marque une étape administrative majeure dans la conduite du projet.

D’après le compte rendu du Conseil, la commission mise en place pour piloter le processus a procédé au recensement de 884 personnes affectées. Parmi elles figurent 245 propriétaires de biens fonciers bâtis, directement concernés par les emprises de la route.

Sur ce total, 211 propriétaires ont effectivement bénéficié d’une indemnisation. Les 34 autres dossiers restent en suspens, en raison de l’absence des pièces requises pour leur prise en compte dans le cadre du dédommagement. Cette situation est liée à des formalités administratives non encore accomplies par les intéressés.

L’exécution du projet a par ailleurs connu un ajustement de tracé. Un changement d’itinéraire, consécutif à la prise en compte du trait de côte, a entraîné l’impact de nouveaux biens fonciers initialement non concernés. Toutes les personnes nouvellement affectées ont été intégrées au dispositif d’indemnisation mis en place.