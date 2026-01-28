Russie : Elon Musk insulte un ministre polonais après une exigence

Les tensions diplomatiques entre Elon Musk et la Pologne se cristallisent à nouveau autour de la guerre en Ukraine. Le milliardaire américain et Radosław Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères, ont déjà croisé le fer par le passé sur les réseaux sociaux, notamment au sujet de l’utilisation du système satellitaire Starlink. Leurs échanges précédents avaient déjà révélé des positions diamétralement opposées sur le rôle de cette technologie dans le conflit ukrainien. Cette nouvelle confrontation vient amplifier un désaccord qui dépasse le cadre d’une simple dispute en ligne.

Varsovie accuse Musk de profiter du conflit ukrainien

Le gouvernement polonais, fermement pro-ukrainien, a publiquement mis en cause Elon Musk ce mardi 27 janvier. Comme l’a rapporté Lopinion, Radosław Sikorski, qui occupe également le poste de vice-premier ministre, a lancé une accusation frontale sur X. Selon lui, le patron de SpaceX et Tesla permettrait à l’armée russe d’exploiter le réseau Starlink à des fins militaires contre l’Ukraine.

« Hey grand homme, pourquoi tu n’empêches pas les Russes d’utiliser Starlink pour viser les villes ukrainiennes ? Faire de l’argent sur des crimes de guerre nuit à ta marque », a écrit le chef de la diplomatie polonaise. Cette interpellation directe accuse implicitement le milliardaire de tirer profit financièrement des opérations militaires menées par Moscou.

Varsovie dénonce ainsi un business qu’elle juge moralement inacceptable, estimant que l’accès russe au système satellitaire contribue aux frappes sur les zones civiles ukrainiennes. Pour le gouvernement polonais, cette situation relève d’une complicité passive dans les crimes de guerre.

La riposte cinglante du milliardaire américain

La réaction d’Elon Musk n’a pas tardé. Mercredi, le dirigeant de SpaceX a contre-attaqué avec une virulence inhabituelle, même pour lui. « Cet imbécile baveux ne se rend même pas compte que Starlink est l’épine dorsale des communications militaires ukrainiennes », a-t-il lancé en réponse au ministre polonais.

Cette sortie témoigne de l’exaspération du milliardaire face aux critiques répétées. Musk défend son rôle dans le soutien technologique à l’Ukraine, rappelant que son système satellitaire constitue un outil stratégique majeur pour les forces de Kiev. Selon lui, les accusations de Sikorski ignorent complètement cette réalité sur le terrain.

L’échange illustre la position délicate du patron de Tesla, pris entre son soutien affiché à l’Ukraine et les accusations d’usage détourné de sa technologie par l’armée russe. Le milliardaire se retrouve ainsi au cœur d’une controverse géopolitique qui dépasse largement le cadre technologique de son entreprise.