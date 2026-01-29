Russie : Trump fait des révélations sur une promesse de Poutine

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les initiatives diplomatiques pour mettre fin au conflit russo-ukrainien. Le président américain a inauguré le 22 janvier son « Conseil de paix » à Davos, suivi d’une rencontre avec Volodymyr Zelensky qui a annoncé un accord sur les garanties de sécurité. Des discussions trilatérales entre Washington, Kiev et Moscou se sont tenues à Abu Dhabi le 23 janvier, avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner négociant directement auprès du Kremlin. Malgré ces avancées, les négociations butent sur la question territoriale dans l’est de l’Ukraine. C’est dans ce climat de tractations diplomatiques intenses que Trump a fait jeudi une annonce surprenante concernant une initiative humanitaire obtenue du président russe.

Une trêve d’une semaine obtenue par intervention directe

Le président américain a révélé jeudi 29 janvier avoir obtenu un engagement personnel de Vladimir Poutine concernant les frappes sur la capitale ukrainienne. Lors d’une réunion du cabinet à la Maison-Blanche, Trump a affirmé avoir demandé à son homologue russe de suspendre les bombardements sur Kiev et les autres villes ukrainiennes pour une durée de sept jours. « J’ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas frapper Kiev et d’autres villes pendant une semaine, et il a accepté de le faire », a déclaré le locataire de la Maison-Blanche.

Cette demande présidentielle trouve sa justification dans les conditions climatiques extrêmes qui s’abattent actuellement sur l’Ukraine. Les autorités météorologiques ukrainiennes ont émis des alertes concernant une vague de froid exceptionnelle, avec des températures qui pourraient chuter jusqu’à -30°C dans les prochains jours. Trump a évoqué ce « froid exceptionnel » comme raison principale de son intervention auprès du Kremlin. Le président américain s’est montré particulièrement satisfait de cette réussite diplomatique, soulignant le scepticisme initial de nombreux observateurs. « Beaucoup de personnes ont dit ‘c’est inutile d’appeler, vous n’obtiendrez pas cela’. Mais il l’a fait », a-t-il affirmé, exprimant sa fierté d’avoir déjoué les pronostics.

La crise énergétique ukrainienne au cœur des préoccupations humanitaires

La situation humanitaire en Ukraine justifie pleinement l’urgence de cette trêve temporaire. Les bombardements russes sur les infrastructures énergétiques ont provoqué des coupures massives d’électricité et de chauffage à travers le pays. La capitale ukrainienne a été particulièrement touchée, avec jusqu’à la moitié de Kiev privée par moments de lumière et de chauffage. Les grandes agglomérations de Kharkiv au nord-est, Odessa au sud et Dnipro au centre subissent également des perturbations majeures de leurs réseaux énergétiques.

Cette stratégie d’attaques contre les installations électriques vise à priver les civils ukrainiens de services essentiels en plein hiver, une tactique que les responsables de Kiev qualifient d’« instrumentalisation de l’hiver ». La combinaison d’un froid polaire et de l’absence de chauffage représente un danger mortel pour des centaines de milliers d’habitants. Les autorités russes ont intensifié leurs frappes contre les centrales électriques précisément en raison de la vague de froid, cherchant à maximiser l’impact humanitaire de leurs opérations militaires.

Toutefois, le Kremlin n’a pas encore confirmé officiellement l’engagement évoqué par Trump. Le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov, a refusé de commenter jeudi la possibilité d’un moratoire mutuel sur les frappes contre les installations énergétiques entre Moscou et Kiev. Cette absence de confirmation officielle laisse planer une incertitude sur l’application effective de la promesse que Trump affirme avoir obtenue.

Les prochains jours permettront de vérifier si les forces russes respecteront cette trêve humanitaire face à l’urgence climatique, alors que les pourparlers de paix se poursuivent dans les capitales du Golfe.