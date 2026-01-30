Russie : un ex-combattant en Ukraine accusé de meurtre

La guerre est, en tout temps, un événement qui marque. Le conflit en Ukraine ne déroge pas à cette règle. Pour preuve, la Russie semble rencontrer certaines difficultés à réintégrer les hommes partis combattre sur le front. Récemment, un vétéran du conflit a été arrêté après la mort d’une femme prise en otage dans un centre d’accueil pour personnes en difficulté.

Les faits se sont déroulés à Irkoutsk, en Sibérie. Selon les premières informations révélées par la presse locale et le gouvernement de la région, l’individu se serait approché du centre, pourtant placé sous protection, avant de s’en prendre à une femme, mère de deux enfants. Il aurait alors ordonné la venue de son épouse et d’un procureur militaire.

Un ancien militaire russe tue une femme dans un foyer pour personnes en difficulté

La femme, qui vivait dans cette structure après avoir fuit la violence de son foyer, était hébergée avec l’un de ses deux enfants, âgé de sept ans. La situation a dégénéré et l’otage a été tuée par strangulation. L’homme a été arrêté le lendemain par les forces de l’ordre. Il était connu, notamment pour avoir participé au conflit ukrainien.

Publicité

Interrogé, le responsable du centre d’accueil a révélé une hausse assez importante du nombre de cas de violence, depuis le guerre en Ukraine. Il estime notamment que les militaires revenus du front ne sont pas assez protégés et accompagnés. Il souhaite par ailleurs que les profils les plus violents soient jugés comme étant responsables pénalement.

L’État russe appelé à intervenir en faveur des anciens militaires

Si les organisations tentent de répondre du mieux qu’elles peuvent aux besoins des personnes concernées, elles invitent l’État à se positionner sur le sujet et à renforcer le suivi des militaires afin de protéger les victimes potentielles mais aussi et surtout, de faciliter une réintégration durable dans la société des personnes engagées.