Russie : Zelensky refuse l’invitation de Poutine à Moscou et lance un défi

Le Kremlin a récemment réitéré une invitation au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour se rendre à Moscou afin de rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Selon Youri Ouchakov, conseiller du Kremlin pour la politique étrangère, la Russie garantirait la sécurité de Zelensky si ce dernier acceptait de se déplacer en Russie. Cette proposition, relayée par plusieurs médias internationaux, marque une tentative officielle de créer un dialogue au plus haut niveau. Toutefois, l’offre russe n’a pas été accueillie favorablement à Kiev.

Zelensky affirme que le sommet à Moscou est impossible

Selon les informations relayées par Sky News, Volodymyr Zelensky a clairement indiqué qu’il ne se rendrait pas à Moscou et refuse également tout sommet en Biélorussie, un pays considéré comme proche du Kremlin. Selon ses déclarations, la question des territoires disputés reste un obstacle majeur, et aucun accord définitif sur un plan de paix ne pourrait être conclu à distance ou dans un lieu imposé par la Russie. Comme il l’a souligné, « un accord final sur un plan de paix ne peut être atteint qu’au sommet des dirigeants », soulignant que toute rencontre doit se tenir dans un cadre sécurisé et équilibré où chaque partie peut négocier sans pression.

Kiev comme alternative pour une rencontre des dirigeants

Plutôt que d’accepter l’invitation à Moscou, Zelensky a lancé un défi public à Poutine, l’invitant à se rendre à Kiev pour un sommet. Il a précisé qu’il était ouvert à tout format de rencontre, mais que la capitale ukrainienne resterait le lieu approprié pour des négociations directes. Comme il l’a indiqué, « je l’invite publiquement à Kiev, s’il ose, bien sûr ». Cette position souligne la volonté de l’Ukraine de contrôler les conditions de la rencontre et de ne pas céder à ce qu’elle perçoit comme une pression diplomatique unilatérale.

En choisissant de proposer Kiev comme alternative, Zelensky transforme une invitation contestée en un message clair : l’Ukraine reste prête à discuter, mais sans compromettre sa souveraineté ni accepter un lieu dicté par la Russie.