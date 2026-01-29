Ukraine : la Russie invite Zelensky pour une rencontre avec Poutine à Moscou

La guerre en Ukraine continue de peser lourdement sur la vie quotidienne et sur la stabilité régionale. Alors que les combats persistent et que les infrastructures essentielles, notamment énergétiques, subissent de fortes pressions, les efforts diplomatiques pour parvenir à un accord de paix restent entravés. Les discussions sur une rencontre directe entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky rencontrent des obstacles, mais les deux parties continuent de manifester leur intérêt pour un dialogue structuré.

Rencontre à Moscou pour débloquer les négociations territoriales et nucléaires

Le président ukrainien a été invité par le Kremlin à se rendre à Moscou pour un entretien avec Vladimir Poutine d’après l’agence russe Tass. Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique russe, a précisé que cette rencontre devrait être préparée avec soin et orientée vers des résultats concrets. Moscou assure que la sécurité et les conditions de travail de Zelensky seraient pleinement garanties afin de permettre des échanges sur les sujets les plus sensibles du conflit. Cette invitation fait écho aux déclarations du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, qui a confirmé que Zelensky est prêt à aborder les questions territoriales ainsi que l’avenir de la centrale nucléaire de Zaporijia.

Impasse diplomatique malgré la volonté de dialogue

Bien que les deux dirigeants aient exprimé leur volonté de se rencontrer, aucun sommet direct n’a encore pu être organisé, en raison de désaccords sur la logistique et le contenu des discussions. Moscou insiste pour que l’entretien ait lieu à Moscou, tandis que Kyiv souhaite que tout échange soit précédé d’un accord sur les points essentiels. La Russie précise néanmoins que la réunion n’a jamais été refusée et pourrait se tenir dès que les conditions adéquates seront réunies. Un tel dialogue permettrait de clarifier les positions sur des sujets sensibles, mais nécessite une préparation minutieuse pour éviter toute tension supplémentaire.

Les échanges diplomatiques entre Moscou et Kyiv se déroulent donc sur un terrain délicat, où la sécurité, la préparation et la définition claire des objectifs restent prioritaires. La tenue d’un sommet entre Poutine et Zelensky reste possible, mais elle dépendra de la capacité des deux parties à transformer leurs intentions en un cadre concret et sécurisé pour des négociations directes.