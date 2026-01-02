Scandale à la CAN 2025 : une centaine d'interpellations, voici pourquoi

La Coupe d’Afrique des nations 2025, organisée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, se déroule relativement bien sur les terrains. En effet, les matchs sont suivis et le spectacle est au rendez-vous, avec de superbes affiches ! Seul ombre au tableau, la question de la revente illégale de billets.

En effet, cette semaine, les autoritésont procédé à une opération d’envergure, afin d’endiguer cette pratique, tout naturellement illégale. Au total, 110 personnes ont été arrêtées ce mercredi 31 décembre, en plus de huit personnes quelques jours avant. 118 individus sont ainsi soupçonnés d’avoir mis en place un vaste réseau frauduleux.

La police marocaine arrête 110 individus

Selon les enquêteurs, les personnes arrêtéesauraient diffusé des fausses publicités sur les réseaux sociaux, via lesquelles étaient notamment proposée la revente de billets à des tarifs largement supérieurs à la valeur faciale du billet. En outre, les fraudeurs suecptés sont également poursuivis pour falsification de titres d’accès, escroquerie et atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Certains des individus arrêtés ont été placés en détention provisoire. Les autres ont été relâchés sous contrôle judiciaire cependant. Afin de justifier les décisions prises quant aux personnes arrêtées, les forces de police ont évoqué le degré d’implication des personnes au sein de ce réseau, avec certains individus suspectés de n’avoir joué qu’un petit rôle au sein de cette arnaque.

La mesure du problème doit être prise avant le début de la Coupe du Monde 2030

Cette vague d’arrestation vient entâcher cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui, jusqu’alors, se déroulait parfaitement bien. En effet, aucun incident de sécurité n’a été détecté en amont d’une rencontre ou même lors d’un match. Sur le terrain, le spectacle est au rendez-vous, avec de superbes affiches, des buts et des actions de grande classe. Il faudra cependant prendre la mesure de ce problème avant la Coupe du Monde 2030.