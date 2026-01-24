Sénégal : Défense et suivi consulaire pour les supporters jugés à Rabat

Plusieurs jours après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’attention reste focalisée sur le sort des supporters sénégalais interpellés au Maroc. Entre procédures judiciaires en cours et mobilisation des autorités sportives et diplomatiques, Dakar cherche à encadrer la situation tout en appelant au calme. Face aux enjeux humains et judiciaires, les autorités sénégalaises ont opté pour une approche structurée, combinant assistance légale, suivi consulaire et communication mesurée, afin d’éviter toute surenchère autour d’un dossier encore en instruction.

Diplomates et FSF mobilisés

La Fédération sénégalaise de football a officiellement confié la défense des supporters concernés à un cabinet d’avocats. Cette décision vise à garantir le respect des droits des personnes poursuivies et à assurer une représentation juridique tout au long de la procédure engagée devant les juridictions marocaines.

Parallèlement, les autorités gouvernementales sénégalaises ont fait savoir que la situation est suivie de près par les services compétents. Les représentations consulaires sont mobilisées pour accompagner les ressortissants concernés, tandis qu’un appel à la retenue a été adressé à l’opinion publique. Les autorités insistent notamment sur la nécessité d’éviter la propagation de rumeurs ou d’informations non vérifiées, particulièrement sur les réseaux sociaux.

Cette double action, sportive et institutionnelle, traduit la volonté de Dakar de séparer strictement le traitement judiciaire des faits reprochés des réactions émotionnelles liées à l’événement sportif.

Report de l’audience au 29 janvier 2026

Le dossier a déjà connu une première étape judiciaire. Le procès des 18 Sénégalais poursuivis pour des faits liés à des troubles à l’ordre public a été ouvert devant le tribunal de première instance de Rabat. Un ressortissant algérien, interpellé dans les mêmes circonstances, est également poursuivi dans cette affaire et demeure en détention.

À l’issue de cette première comparution, le tribunal a décidé de renvoyer l’examen du dossier au 29 janvier 2026. Ce report doit permettre aux avocats de la défense comme à la partie civile de préparer leurs arguments dans des conditions jugées plus appropriées. Aucune décision sur le fond n’a, à ce stade, été rendue.

En attendant la reprise des audiences, les autorités sénégalaises maintiennent leur ligne de conduite : assurer un accompagnement juridique et consulaire aux personnes concernées, tout en rappelant que l’issue du dossier relève exclusivement de l’appréciation de la justice marocaine. Une posture prudente, destinée à préserver les relations institutionnelles tout en veillant aux droits des ressortissants sénégalais impliqués.