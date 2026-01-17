Sénégal : Drame au sein d'une patrouille en République centrafricaine

Un militaire sénégalais engagé dans une opération de maintien de la paix a perdu la vie en République centrafricaine, à la suite d’un accident survenu lors d’une patrouille. Le drame, confirmé par les autorités militaires, a également fait plusieurs blessés au sein du détachement déployé, ravivant l’émotion au Sénégal et rappelant les risques auxquels sont exposés les soldats engagés à l’étranger.

Accident mortel et solidarité nationale

Le militaire décédé appartenait au 4ᵉ détachement d’intervention rapide des Forces armées sénégalaises, engagé au sein de la MINUSCA. L’accident s’est produit lors d’une mission de patrouille, coûtant la vie à un soldat et blessant plusieurs de ses camarades. Les autorités ont exprimé leur profonde tristesse face à cette perte et ont adressé leurs condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de l’institution militaire.

Un message de soutien a également été adressé aux militaires blessés, avec des vœux de rétablissement rapide, ainsi qu’au reste du contingent déployé par le président Bassirou Diomaye Faye. La Nation a tenu à saluer l’engagement et le sens du devoir de ces soldats, mobilisés pour la protection des populations civiles dans un environnement sécuritaire exigeant.

Mission aux côtés de forces locales

Le détachement sénégalais concerné est déployé dans le nord-ouest de la République centrafricaine depuis plusieurs mois, dans le cadre des opérations de la MINUSCA. Il intervient aux côtés des forces locales pour des missions de patrouille et de sécurisation des populations civiles. L’accident est survenu lors d’une mission de liaison, selon les informations communiquées par l’état-major des armées.

Cet incident porte à un mort et plusieurs blessés le bilan humain au sein du contingent sénégalais engagé dans cette mission internationale. Les autorités ont indiqué que les militaires blessés ont été pris en charge et qu’un suivi de la situation est en cours. Aucune précision supplémentaire n’a, à ce stade, été communiquée sur les circonstances exactes de l’accident.