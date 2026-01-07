Sénégal : La Fédération sénégalaise de football face à un lourd déficit

La situation financière de la Fédération sénégalaise de football revient au centre de l’actualité sportive. À l’occasion de la présentation de nouveaux outils de pilotage et de développement, la direction fédérale a exposé un déséquilibre budgétaire estimé à environ trois milliards de francs CFA, résultant à la fois d’engagements hérités et de contraintes liées à un projet d’infrastructure majeur.

Héritage budgétaire sous pression

Selon les explications fournies par le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, le déficit observé ne relève pas d’un phénomène récent. Les états financiers arrêtés à la fin de l’année 2024 faisaient déjà apparaître un manque de 2,4 milliards de francs CFA, composé d’une dette antérieure évaluée à près de 900 millions de francs CFA et d’un défaut de couverture financière lié à des investissements engagés.

À son arrivée à la tête de l’instance, la marge de manœuvre était particulièrement réduite. En dehors des fonds logés sur le compte dédié aux financements internationaux, estimés à environ un milliard de francs CFA, les liquidités disponibles sur les autres comptes étaient faibles. Les apports attendus après les élections internes n’ont été perçus que plusieurs mois plus tard, compliquant la gestion quotidienne et la planification des dépenses.

Publicité

Stade Demba Diop et exigences financières du football sénégalais

Le projet de rénovation du stade Demba Diop constitue l’un des principaux facteurs de tension budgétaire. Pour obtenir l’attestation de couverture financière nécessaire à l’avancement des travaux, la Fédération devait assurer 60 % du financement global. Si la part des partenaires internationaux est annoncée comme disponible, la contribution attendue de la Fédération demeure difficile à mobiliser dans l’état actuel des finances.

Des échanges sont néanmoins engagés afin d’examiner les possibilités d’un accompagnement permettant d’alléger cette charge. Parallèlement, la Fédération mise sur une stratégie de modernisation et sur de nouveaux outils de gestion pour améliorer la gouvernance, renforcer la transparence et rétablir la confiance des partenaires institutionnels et privés.

La situation met en évidence un moment délicat pour le football sénégalais sur le plan administratif et financier. Entre la nécessité de redresser les comptes et l’obligation d’investir dans des infrastructures essentielles, la Fédération se trouve face à des choix structurants. Leur mise en œuvre conditionnera la stabilité financière de l’institution et sa capacité à accompagner durablement le développement du football national.