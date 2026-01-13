Sénégal : L’affaire Farba Ngom–Tahirou Sarr relance le débat judiciaire

L’actualité judiciaire sénégalaise est dominée, ces derniers jours, par l’évolution contrastée des dossiers impliquant Farba Ngom et Tahirou Sarr, deux figures bien connues du paysage politique et économique national. Entre décisions judiciaires, débats médiatiques et réactions populaires, leurs situations respectives continuent d’alimenter de nombreuses interrogations.

Dossier des 125 milliards FCFA

Au cœur de cette affaire figurent des accusations lourdes : blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, ainsi qu’escroquerie portant sur des deniers publics. Les investigations, menées à la suite d’un travail de la Cellule nationale de traitement des informations financières, ont conduit à l’inculpation de plusieurs acteurs, dont le député-maire des Agnam et l’homme d’affaires Tahirou Sarr.

La deuxième chambre pénale de la Cour suprême a récemment statué sur leurs demandes de liberté provisoire. Si la juridiction a accepté le principe d’un élargissement sous contrôle judiciaire, l’issue a été différente selon les prévenus. Tahirou Sarr a quitté la prison le jour même de la décision, tandis que Farba Ngom est resté en détention. Selon plusieurs titres de la presse nationale, cette différence s’explique par un appel introduit par le parquet financier concernant le député, suivi du rejet de son pourvoi par la même juridiction.

Les faits reprochés portent notamment sur des montants distincts : une première somme d’environ 31,8 milliards de francs CFA et une autre dépassant 91 milliards, liées à des opérations qualifiées de complicité d’escroquerie sur les deniers publics. Ces chiffres, largement relayés, contribuent à maintenir une forte pression médiatique autour du dossier.

Farba Ngom entre mobilisation politique et maintien en détention

Bien avant ces développements judiciaires récents, la situation de Farba Ngom avait déjà suscité une mobilisation visible dans le nord du pays. Le 27 juillet dernier, une foule importante s’était réunie à Ourrossogui pour exprimer son soutien à l’ancien député. La marche, ponctuée de slogans et de prières collectives, témoignait de l’influence politique toujours intacte de celui qui fut également griot présidentiel.

Pour ses partisans, cette affaire dépasse le strict cadre judiciaire. Certains estiment que Farba Ngom ferait face à une procédure perçue comme injuste, en raison de ses liens étroits avec l’ancien chef de l’État. Ces lectures politiques, bien que présentes dans l’opinion, ne modifient cependant pas les décisions rendues par les juridictions compétentes, qui continuent d’examiner le dossier sur la base des éléments versés à l’enquête.

Alors que la procédure suit son cours, l’affaire continue de capter l’attention, mêlant enjeux judiciaires, réactions populaires et forte couverture médiatique. Les prochaines étapes judiciaires seront scrutées de près, tant pour leurs implications sur les personnes concernées que pour le signal envoyé en matière de lutte contre les infractions financières au Sénégal.