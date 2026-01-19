Sénégal : le lundi 19 janvier déclaré chômé et payé après le sacre des Lions à la CAN 2025

Ce lundi 19 janvier 2026 a été déclaré journée chômée et payée sur l’ensemble du territoire sénégalais par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans la foulée de la victoire historique des Lions de la Téranga. Cette mesure vise à offrir à toutes et à tous l’opportunité de célébrer pleinement le sacre continental. Les rues de Dakar et des principales villes du pays ont été animées d’une ferveur populaire, soulignant l’enjeu social et symbolique de ce moment. En outre, cette décision souligne l’importance du football comme facteur d’unité nationale.

Le chef de l’État sénégalais a annoncé, dimanche soir, que la journée du lundi 19 janvier serait considérée comme fériée, chômée et payée, en hommage à l’exploit remarquable de l’équipe nationale de football, les Lions du Sénégal, qui ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations. Cette annonce a été faite depuis la Radiotélévision nationale sénégalaise (RTS) où le président Faye s’est adressé à la population en liesse, saluant la performance collective des joueurs et l’ampleur des célébrations dans les rues.

Victoire sportive et ferveur populaire au Sénégal

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, disputée le 18 janvier au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, a été un duel marqué par l’intensité tactique et émotionnelle tant sur le terrain qu’en tribunes. Après un match nul et vierge au terme du temps réglementaire, où chaque équipe a tenté de prendre l’avantage sans parvenir à briser l’équilibre, la tension est montée d’un cran avec une décision arbitrale controversée dans les dernières minutes, aboutissant à un penalty accordé aux Marocains, finalement repoussé par le gardien sénégalais Édouard Mendy. Alors que la rencontre se prolongeait, c’est Pape Gueye qui, dès le début de la prolongation, a trouvé la faille dans la défense marocaine d’une frappe puissante à la 94ᵉ minute, offrant ainsi au Sénégal une victoire 1‑0 et sa deuxième étoile continentale après celle de 2022.

Publicité

Dès l’annonce du succès, une vague de joie s’est propagée à travers tout le pays : des foules immenses ont envahi les avenues de Dakar, brandissant des drapeaux aux couleurs nationales, chantant et dansant jusque tard dans la nuit. Les scènes de liesse ont reflété bien plus qu’une victoire sportive ; elles ont cristallisé un sentiment d’unité nationale, transcendant les divisions sociales habituelles pour créer un moment de communion collective.

Sur les places publiques, dans les quartiers et jusque devant le palais de la République, les citoyens ont exprimé leur fierté et leur reconnaissance envers les joueurs. Plusieurs jeunes supporters, interrogés sur place, ont évoqué non seulement la joie d’un succès footballistique, mais aussi l’espoir et la confiance retrouvés dans la capacité de leur pays à briller sur la scène internationale.

Une décision présidentielle qui vise à mobiliser la nation

En déclarant le lundi 19 janvier chômé et payé, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné le rôle de catalyseur social du sport. Dans son allocution, il a indiqué que cette disposition vise à permettre à toutes les citoyennes et tous les citoyens de célébrer dignement la victoire des Lions, tout en reconnaissant l’effort collectif du pays pour soutenir l’équipe nationale tout au long de la compétition.

La mesure, prise par décret présidentiel, s’applique à l’ensemble des secteurs public et privé, entraînant la suspension des activités professionnelles et scolaires pour la journée. Elle s’insère dans une tradition républicaine où des résultats exceptionnels sur la scène internationale sont accompagnés de décisions symboliques fortes, renforçant le sentiment d’appartenance à la nation.

Cette initiative a reçu un accueil enthousiaste de la population, mais elle a également soulevé des discussions sur les implications économiques à court terme : dans un pays où chaque jour de travail compte, certaines entreprises et acteurs économiques ont exprimé des interrogations quant à l’impact d’une journée fériée supplémentaire en cours d’année civile. Toutefois, pour une grande majorité de Sénégalais, cette journée résonne comme une parenthèse nécessaire pour honorer un moment historique.

Perspectives et bilan provisoire

Présidant aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko et de la Première dame Absa Faye, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné que l’accueil réservé aux champions d’Afrique ne se limiterait pas aux célébrations spontanées dans les rues, mais qu’il y aurait une cérémonie officielle lorsque les Lions de la Téranga reviendront au pays. « Pour ce qui concerne les Lions, nous leur réserverons un accueil chaleureux » a‑t‑il affirmé devant l’assistance rassemblée au palais de la République.

Dans la perspective nationale, cette journée chômée et payée reste un moment fédérateur, rappelant combien le sport peut dépasser les simples résultats pour devenir un vecteur d’identité collective et de fierté populaire. De Dakar aux villages les plus reculés, le 19 janvier 2026 marque une date qui restera durablement dans la mémoire du Sénégal.