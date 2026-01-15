Sénégal : Les États-Unis suspendent les visas d’immigrant

Les conditions d’entrée aux États-Unis pour les ressortissants sénégalais connaissent un nouveau durcissement. Les autorités américaines ont décidé de suspendre le traitement des visas d’immigrant pour les citoyens de 75 pays, parmi lesquels figure le Sénégal. Cette décision, annoncée par le département d’État américain, intervient dans un climat marqué par un resserrement progressif des règles migratoires et suscite de nombreuses interrogations sur ses implications immédiates.

Suspension décidée par l’administration Trump

Selon les informations rendues publiques à Washington, le département d’État, placé sous l’autorité de Marco Rubio, a donné instruction aux services consulaires de mettre en pause l’examen des demandes de visas d’immigrant émanant de 75 pays, dont le Sénégal. La mesure concerne les visas permettant une installation durable aux États-Unis et repose sur l’application renforcée de règles visant les candidats à l’immigration considérés comme susceptibles de recourir à l’aide publique une fois sur le sol américain.

Cette suspension s’insère dans la continuité des restrictions déjà adoptées par l’administration du président Donald Trump, qui avait auparavant limité l’accès au territoire américain pour des ressortissants de près de quarante pays. Des États comme l’Afghanistan, l’Iran, la Russie ou encore la Somalie figurent également parmi les pays concernés par la décision annoncée.

Nouvelles exigences financières et cohérence des mesures américaines

Quelques jours avant cette annonce, les autorités américaines avaient déjà communiqué sur un autre changement notable touchant directement les voyageurs sénégalais. À compter du 21 janvier 2026, les demandeurs de visas de court séjour de type B1-B2, utilisés pour le tourisme, les affaires ou les visites familiales, devront s’acquitter d’une caution financière comprise entre 5 000 et 15 000 dollars, soit environ 2,8 à 8,4 millions de francs CFA.

La suspension des visas d’immigrant et l’instauration de cette caution pour les courts séjours traduisent une même orientation des politiques migratoires américaines : renforcer les critères d’accès et limiter les risques perçus de dépendance aux dispositifs sociaux. À ce stade, aucune communication officielle n’indique que les visas non-immigrants, en dehors de l’exigence de caution, feraient l’objet d’une suspension similaire.

Pour les ressortissants sénégalais envisageant un projet de vie ou de séjour aux États-Unis, ces décisions modifient sensiblement le cadre administratif. Elles imposent une vigilance accrue sur les catégories de visas concernées et sur les nouvelles conditions exigées par les autorités américaines, dans un environnement où les règles d’entrée évoluent rapidement et de manière ciblée.