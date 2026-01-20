Sénégal : Les Lions en parade dans Dakar avant leur réception au Palais

La fête se poursuit dans la capitale sénégalaise après le retour triomphal de l’équipe nationale. Quelques heures après leur arrivée au pays, les Lions du Sénégal sont attendus pour une grande parade populaire à travers plusieurs axes stratégiques de Dakar, avant une réception officielle au Palais de la République.

Parade des Lions à Dakar sur un peu plus de 6 km

Le cortège s’est déjà élancée en partant de Patte d’Oie, point de ralliement retenu pour le début de la procession. Sous escorte et accompagné de nombreux supporters, il empruntera successivement le rond-point EMG, le quartier des Castors, puis l’avenue Bourguiba. Le parcours se poursuivra par le rond-point ENS, avant un passage par la Corniche Ouest menant au Palais de la République.

La distance totale de cette parade est estimée entre 6 et 6,5 kilomètres, un tracé urbain dense qui traverse plusieurs zones très fréquentées de la capitale. Dès les premières heures de la matinée, des groupes de supporters ont commencé à se positionner le long du parcours, notamment aux abords de l’école privée franco-arabe Mariama Niasse, où un dispositif de sonorisation a été installé pour l’animation. L’ambiance y était déjà marquée par des chants, des drapeaux et des klaxons, signe d’une mobilisation soutenue.

Réception officielle et continuité des célébrations

Cette parade intervient après un premier temps fort vécu dans la nuit du lundi au mardi à l’Aéroport international Blaise-Diagne. Arrivés peu après minuit par vol spécial, les joueurs et leur encadrement avaient été accueillis par une foule nombreuse, donnant un avant-goût des célébrations prévues à Dakar. Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son Premier ministre Ousmane Sonko, s’était rendu sur le tarmac pour saluer les vainqueurs de la CAN 2025.

La réception officielle au Palais de la République constitue l’aboutissement de cette séquence de célébration. Elle marque un moment institutionnel destiné à rendre hommage au parcours de l’équipe nationale, tout en offrant un cadre formel à la reconnaissance de l’État. En reliant plusieurs quartiers emblématiques de Dakar, la parade de ce matin permet également aux supporters de prolonger la communion entamée dès l’arrivée des Lions, dans une capitale placée sous le signe de la fête.