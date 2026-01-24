Sénégal - Maroc : les révélations d'Ismail Jakobs qui secouent la toile

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, disputée à Rabat le 18 janvier, restera gravée dans les esprits pour bien d’autres raisons que le spectacle sportif. Au-delà des décisions arbitrales controversées qui ont émaillé la rencontre—dont un penalty accordé dans les ultimes minutes et un but sénégalais précédemment annulé—et de la victoire sénégalaise finalement obtenue 1-0 en prolongation, une nouvelle dimension du scandale émerge aujourd’hui. Les accusations d’Ismail Jakobs, le latéral gauche du champion d’Afrique, risquent de relancer le débat sur les conditions réelles de cette finale.

Des effondrements mystérieux qui interrogent Ismail Jakobs

Le joueur formé en Allemagne avant de rejoindre les couleurs sénégalaises n’a pas mâché ses mots lors d’une intervention médiatisée samedi, accordée en exclusivité à Sportdigital. Selon Jakobs, trois cadres de l’équipe sénégalaise—Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr—auraient subi un malaise inhabituellement grave durant la rencontre. Le latéral décrit des scènes d’une brutalité frappante : des joueurs incapables de contrôler leur langue, des efforts physiques décuplés pour accomplir des gestes simples, des effets qui dépeignent bien davantage qu’une simple indisposition passagère.

Jakobs refuse de nommer explicitement les responsables, mais son suspicion cristallise autour d’une hypothèse lourde de sens. Il estime qu’il ne saurait s’agir d’une simple contamination alimentaire, tant les symptômes manifestés par les trois joueurs divergent de ce qu’on observe habituellement. Le malaise de Diatta dans les vestiaires, suivi des problèmes survenus lors de l’échauffement pour Niang et du forfait à la mi-temps de Sarr, constituent autant de signaux qui, pour le défenseur, ne relèvent pas de la coïncidence. « C’était très, très effrayant », confie-t-il, traduisant la panique qui aurait régné dans l’enceinte sénégalaise.

L’hypothèse d’empoisonnement qui divise et agite les réseaux sociaux

L’affirmation de Jakobs, qui l’a exprimée en invoquant sa conviction personnelle plutôt que des preuves tangibles, a déclenché une avalanche de réactions sur la toile. Les avis demeurent partagés : certains y voient une tentative d’expliquer les défaillances de joueurs clés ; d’autres considèrent cette accusation comme le symptôme du malaise plus profond qui caractérise le déroulement de cette compétition.

Ce qui confère du poids à la parole du champion d’Afrique, c’est qu’elle intervient après des événements qui ont miné la crédibilité de la finale : les décisions arbitrales contestées, l’invasion de terrain, les comportements excessifs lors de la finale de la CAN 2025. L’ajout d’une suspicion relative à l’intégrité physique des joueurs porte à un nouveau niveau les inquiétudes entourant cette finale.