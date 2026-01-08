Sénégal : Nouvelles conditions pour les visas de court séjour vers les États-Unis

Voyager temporairement aux États-Unis va devenir plus contraignant pour de nombreux Sénégalais. Une nouvelle mesure annoncée par les autorités américaines introduit une exigence financière supplémentaire qui modifie les conditions d’accès au visa de court séjour pour une partie des voyageurs.

Nouvelles exigences financières

À compter du 21 janvier 2026, les citoyens sénégalais souhaitant se rendre aux États-Unis pour un court séjour devront s’acquitter d’une caution financière comprise entre 5 000 et 15 000 dollars, soit entre environ 2,8 et 8,4 millions de francs CFA. Cette disposition concerne les visas de catégorie B1-B2, généralement délivrés pour les voyages d’affaires, le tourisme ou les visites familiales.

Le Sénégal figure parmi trente-huit pays dont les ressortissants sont concernés par cette mesure, officiellement communiquée par le Département d’État américain à travers la publication d’une liste précisant les États visés et la date d’entrée en vigueur. Cette caution vient s’ajouter aux frais habituels liés à la demande de visa et devra être versée avant l’obtention du document de voyage.

Effets immédiats sur les déplacements internationaux

Cette décision fait écho à une orientation annoncée à la mi-décembre, lorsque l’administration américaine avait élargi la liste des pays soumis à de nouvelles restrictions d’entrée sur son territoire. L’intégration du Sénégal dans ce dispositif avait alors attiré l’attention à Dakar, notamment en raison des déplacements liés aux activités professionnelles, familiales et aux événements internationaux à venir; notamment la coupe du monde de football à venir.

L’exigence de cette caution pourrait avoir des répercussions concrètes sur les projets de voyage vers les États-Unis, en particulier pour les voyageurs occasionnels ou ceux disposant de moyens financiers limités. Elle pourrait également peser sur certains déplacements professionnels ou culturels, en imposant une contrainte financière supplémentaire dès la phase de demande de visa.

La mise en œuvre de cette mesure marque une évolution notable des conditions de mobilité entre le Sénégal et les États-Unis. Elle oblige désormais les futurs voyageurs à une préparation plus rigoureuse de leurs démarches, tant sur le plan administratif que financier, avant d’envisager un séjour de courte durée sur le sol américain.