Sénégal : Sanctions CAF et cagnottes, le coach s'exprime

L’élan de solidarité déclenché au Sénégal en faveur du sélectionneur national Pape Bouna Thiaw a pris une tournure particulière ces dernières heures. Alors qu’une cagnotte lancée en ligne a déjà mobilisé plusieurs millions de francs CFA, le principal concerné a tenu à adresser un message clair à ses soutiens, invitant à un recentrage des initiatives de générosité vers d’autres priorités sociales.

Solidarité populaire autour de Pape Bouna Thiaw

À la suite des sanctions prononcées contre Pape Bouna Thiaw, de nombreux supporters sénégalais ont exprimé leur soutien à travers des messages, des prises de position publiques et la mise en place d’une cagnotte baptisée « Cagnotte Pape Thiaw ». Hébergée sur la plateforme Kopar Express, cette initiative a permis de collecter un peu plus de 4,4 millions de francs CFA, sur un objectif affiché de 55 millions de francs CFA.

Ce mouvement de solidarité, largement relayé sur les réseaux sociaux, visait à soutenir le technicien sénégalais face aux conséquences financières et sportives des décisions prises à son encontre. Touché par cet élan, Pape Bouna Thiaw a néanmoins choisi d’intervenir personnellement afin de clarifier sa position et d’encadrer les initiatives menées en son nom.

Dans un message adressé directement au peuple sénégalais, il a exprimé sa gratitude pour les marques d’affection reçues depuis l’annonce des sanctions, tout en demandant explicitement que toute organisation de cagnottes à son profit soit arrêtée. Il a encouragé ses soutiens à orienter ces contributions vers des causes qu’il juge plus urgentes, au bénéfice de personnes en situation de besoin avéré.

CAN 2025 : les conséquences directes pour le sélectionneur

Cette prise de parole intervient alors que la Confédération africaine de football a infligé des sanctions lourdes à l’encontre du sélectionneur sénégalais à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025. Pape Bouna Thiaw a été suspendu pour cinq matchs officiels organisés par la CAF et condamné au paiement d’une amende de 100 000 dollars américains, pour un comportement jugé contraire à l’éthique sportive.

Ces sanctions empêchent le technicien de prendre place sur le banc de touche lors des prochaines compétitions africaines impliquant le Sénégal, une situation qui pèse à la fois sur l’encadrement technique et sur l’opinion publique. C’est dans ce climat tendu que les initiatives de soutien se sont multipliées, traduisant une forte mobilisation populaire autour de la sélection nationale et de son entraîneur.

En appelant à la fin des collectes organisées en son nom, Pape Bouna Thiaw a souhaité recentrer le débat sur des enjeux qu’il considère prioritaires, tout en maintenant un lien apaisé avec les supporters. Ce message, largement salué pour son ton mesuré, marque une volonté affichée de dissocier la solidarité émotionnelle des initiatives financières personnelles, dans un moment où le football sénégalais reste sous forte attention.