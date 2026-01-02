Sénégal : Vers une finalisation rapide d’un nouveau programme avec le FMI

Le dossier financier du Sénégal connaît une nouvelle phase marquée par des signaux jugés encourageants par les autorités. Alors que la question de la dette continue de peser sur l’économie nationale, le gouvernement affirme que les échanges avec le Fonds monétaire international avancent de manière constructive, avec l’objectif affiché d’aboutir rapidement à un nouvel accord.

Dette publique et négociations avec le FMI

Intervenant devant les députés, le ministre des Finances, Cheikh Diba, a fait état d’avancées sur plusieurs points sensibles des discussions avec le Fonds monétaire international. Les travaux portent notamment sur la fiabilisation des données économiques, la correction d’informations budgétaires antérieures et l’examen des outils proposés par les autorités sénégalaises pour encadrer l’endettement.

Selon le gouvernement, ces échanges se déroulent dans un climat jugé satisfaisant, au point que l’hypothèse d’une finalisation rapide d’un programme est désormais évoquée. Pour rappel, le FMI avait suspendu l’an dernier un dispositif de financement d’environ 1,8 milliard de dollars, à la suite de la révélation de dettes jusque-là non déclarées, portant le ratio d’endettement à 132 % du PIB à la fin de 2024.

Positions de l’exécutif sénégalais

Les discussions actuelles interviennent après plusieurs mois de débats publics autour des relations entre Dakar et l’institution financière internationale. En novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko avait vivement critiqué certaines pressions attribuées au FMI en matière de restructuration, avant que l’exécutif ne précise que les échanges se poursuivaient normalement.

En décembre, une analyse financière internationale a remis la soutenabilité de la dette sénégalaise au centre des préoccupations, évoquant une probabilité accrue de discussions sur la dette extérieure à partir du second semestre 2026. Cette évaluation rejoint les efforts engagés par les autorités pour stabiliser une situation héritée d’une accumulation de dettes non déclarées sous l’administration précédente.

À ce stade, le Fonds monétaire international examine les propositions soumises par Dakar ainsi que les mécanismes élaborés conjointement pour renforcer la discipline budgétaire. Si aucun calendrier officiel n’a été communiqué, les autorités sénégalaises affichent une volonté claire d’aboutir rapidement. Pour le Sénégal, la conclusion d’un nouvel accord représenterait une étape importante pour restaurer la confiance des partenaires financiers et mieux encadrer la gestion de la dette.