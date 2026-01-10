Soutien à Trump : Nicki Minaj joue sa carrière

Pendant longtemps, Nicki Minaj a cultivé une image d’icône pop engagée, proche des causes progressistes et soutenue par une fanbase majoritairement jeune, urbaine et issue des minorités. Mais ses prises de position récentes en faveur de Donald Trump et de son entourage politique marquent une inflexion notable. Déjà critiquée en 2021 pour ses propos sur la vaccination et la liberté individuelle, la rappeuse avait alors reçu un soutien appuyé de figures conservatrices, y compris de l’ancien président américain. Ce rapprochement idéologique, d’abord perçu comme ponctuel, s’est progressivement installé dans son discours public. Aujourd’hui, cette orientation provoque une rupture visible avec une partie de son public historique et relance le débat sur les conséquences de l’engagement politique des célébrités sur leur carrière.

Nicki Minaj et Donald Trump un rapprochement assumé sur la scène américaine

Ces dernières semaines, la star du rap américain a multiplié les déclarations favorables à l’administration Trump, rompant avec la prudence qui caractérisait jusque-là ses interventions politiques. Lors d’un grand rassemblement conservateur organisé en Arizona par Turning Point USA, une organisation connue pour ses positions très marquées à droite, Nicki Minaj a tenu un discours particulièrement élogieux à l’égard du président américain et de son colistier J.D. Vance.

Face à un public acquis au mouvement MAGA, la rappeuse n’a pas hésité à saluer ce qu’elle considère comme la force, l’intelligence et le leadership de ces responsables politiques. Elle a également décrit l’équipe présidentielle comme animée par des valeurs de générosité et d’engagement, des propos qui ont suscité l’enthousiasme de l’assistance.

Mais ce ne sont pas seulement ses compliments à l’égard du pouvoir en place qui ont retenu l’attention. Sur scène, l’artiste a aussi tenu des propos sur le genre et les rôles sociaux, affirmant notamment que certains comportements masculins relevaient de la nature et n’avaient pas à être remis en cause. Des déclarations perçues par beaucoup comme une remise en question de discours plus inclusifs qu’elle avait auparavant contribué à populariser.

Ce positionnement tranche avec l’image qu’elle s’était forgée au fil des années : celle d’une artiste féministe, proche des luttes pour l’égalité et régulièrement associée à la défense de la communauté LGBTQ+. Sans avoir jamais affiché un soutien clair aux démocrates, Nicki Minaj semblait jusque-là s’inscrire dans une sensibilité progressiste, du moins sur le plan culturel et sociétal.

Aujourd’hui, ce virage est interprété par une partie de l’opinion comme un alignement idéologique avec les courants conservateurs américains. Pour ses détracteurs, il ne s’agit plus d’une simple liberté d’expression, mais d’un choix politique assumé qui bouscule profondément son identité artistique.

Boycott, réseaux sociaux et fracture avec la communauté LGBT+ et les minorités

La réaction de son public ne s’est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont exprimé leur déception, parfois leur colère, face à ce qu’ils considèrent comme une trahison. Les appels au boycott de sa musique se sont rapidement multipliés, notamment dans les cercles militants et au sein des communautés qui l’avaient longtemps soutenue.

Des comptes influents dédiés aux questions LGBTQ+ ont publiquement demandé aux établissements et événements communautaires de cesser de diffuser ses titres. Ces messages ont été largement relayés, atteignant plusieurs millions de vues et suscitant des milliers de réactions. Pour beaucoup, l’attitude de Nicki Minaj entre en contradiction avec les valeurs d’inclusion et de solidarité qu’elle avait autrefois incarnées.

Les critiques ne se limitent pas à ses propos récents. Certains internautes rappellent aussi ses origines et son parcours personnel, soulignant le décalage entre son histoire et le discours qu’elle adopte aujourd’hui. Le fait qu’elle soit née à Trinité-et-Tobago et qu’elle ait construit sa carrière aux États-Unis grâce à un public largement issu des minorités alimente les accusations d’incohérence.

La polémique a même pris une tournure plus radicale avec la circulation d’une pétition en ligne demandant son expulsion vers son pays natal. Bien que cette initiative n’ait aucune portée juridique concrète, elle illustre la virulence du rejet qu’une partie de l’opinion exprime à son encontre.